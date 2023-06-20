20 июня 2023

В микрорайоне под Челябинском продают землю под новый ЖК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Северный квартал. Тюмень, дом, малоэтажный жилой дом, северный квартал
Выставленные на продажу участки практически готовы к застройке Фото:

В микрорайоне «Залесье» под Челябинском за 84 млн рублей продают землю под новый жилой малоэтажный комплекс. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«За 83 886 000 рублей продаются пять участков общей площадью 192,72 га (промназначения) в Сосновском районе Челябинской области. Предлагаем земельные участки под жилую малоэтажную застройку в поселке Западном ЖК «Залесье», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Как отмечает продавец, земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе, где есть стабильный спрос на квартиры. Сами участки практически готовы к застройке: есть проектные решения, проведены сети центрального электро-, водо- и теплоснабжения. Также они находятся в собственности и не имеют обременений.

Ранее в Челябинске выставили на продажу пиццерию за 10 млн рублей. Ресторан находится на проспекте Героя России Родионова в Центральном районе и принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza.

Участки находятся около ЖК «Залесье»
Участки находятся около ЖК «Залесье»

Участки площадью 192, 72 га продают почти за 84 млн рублей
Участки площадью 192, 72 га продают почти за 84 млн рублей

Земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе
Земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе

Продавец указал схему расположения участков
Продавец указал схему расположения участков

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В микрорайоне «Залесье» под Челябинском за 84 млн рублей продают землю под новый жилой малоэтажный комплекс. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «За 83 886 000 рублей продаются пять участков общей площадью 192,72 га (промназначения) в Сосновском районе Челябинской области. Предлагаем земельные участки под жилую малоэтажную застройку в поселке Западном ЖК «Залесье», — указано в объявлении на сайте «Авито». Как отмечает продавец, земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе, где есть стабильный спрос на квартиры. Сами участки практически готовы к застройке: есть проектные решения, проведены сети центрального электро-, водо- и теплоснабжения. Также они находятся в собственности и не имеют обременений. Ранее в Челябинске выставили на продажу пиццерию за 10 млн рублей. Ресторан находится на проспекте Героя России Родионова в Центральном районе и принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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