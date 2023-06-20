Выставленные на продажу участки практически готовы к застройке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В микрорайоне «Залесье» под Челябинском за 84 млн рублей продают землю под новый жилой малоэтажный комплекс. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«За 83 886 000 рублей продаются пять участков общей площадью 192,72 га (промназначения) в Сосновском районе Челябинской области. Предлагаем земельные участки под жилую малоэтажную застройку в поселке Западном ЖК «Залесье», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Как отмечает продавец, земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе, где есть стабильный спрос на квартиры. Сами участки практически готовы к застройке: есть проектные решения, проведены сети центрального электро-, водо- и теплоснабжения. Также они находятся в собственности и не имеют обременений.

Ранее в Челябинске выставили на продажу пиццерию за 10 млн рублей. Ресторан находится на проспекте Героя России Родионова в Центральном районе и принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza.

Участки находятся около ЖК «Залесье» Скрин с сайта объявлений «Авито»

Участки площадью 192, 72 га продают почти за 84 млн рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

Земельные участки находятся в обустроенном жилом комплексе Скрин с сайта объявлений «Авито»