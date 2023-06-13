В Челябинске выставили на продажу пиццерию за 10 млн рублей. Скрин

13 июня 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Пиццерия принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza Фото: Размик Закарян © URA.RU В Центральном районе Челябинска за 10 млн рублей продают ресторан-пиццерию развивающейся сети. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «За 9 800 000 рублей продается полностью готовый к работе ресторан-пиццерия, который находится на проспекте Героя России Родионова в Центральном районе Челябинска. Пиццерия принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza, которая имеет 47 пиццерий в УрФО, и продается в связи с нехваткой времени на управление бизнесом», — указано в объявлении на сайте «Авито». Площадь пиццерии составляет 180 кв. м. Как отмечает продавец, пиццерия находится в перспективном районе новостроек с высокой платежеспособностью населения. Внутри помещения ресторана стоит новое оборудование, дорогая мебель, недавно был сделан хороший ремонт. Есть возможность расширить меню, добавив туда роллы, пасту или салаты, также можно перевести пиццерию под другой бренд. Рентабельность бизнеса в чистую прибыль составляет 20%. Ранее в Челябинске на продажу выставили торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Как указано в объявлении, в здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины «Светофор», Fix Price, секонд-хенд «Кипарис» и другие. Пиццерия находится в районе новостроек Скрин с сайте объявлений «Авито» Внутри пиццерии недавно был сделан ремонт Скрин с сайта объявлений «Авито» Есть возможность расширить меню, указано в объявлении Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Центральном районе Челябинска за 10 млн рублей продают ресторан-пиццерию развивающейся сети. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «За 9 800 000 рублей продается полностью готовый к работе ресторан-пиццерия, который находится на проспекте Героя России Родионова в Центральном районе Челябинска. Пиццерия принадлежит быстрорастущей сети ItalianPizza, которая имеет 47 пиццерий в УрФО, и продается в связи с нехваткой времени на управление бизнесом», — указано в объявлении на сайте «Авито». Площадь пиццерии составляет 180 кв. м. Как отмечает продавец, пиццерия находится в перспективном районе новостроек с высокой платежеспособностью населения. Внутри помещения ресторана стоит новое оборудование, дорогая мебель, недавно был сделан хороший ремонт. Есть возможность расширить меню, добавив туда роллы, пасту или салаты, также можно перевести пиццерию под другой бренд. Рентабельность бизнеса в чистую прибыль составляет 20%. Ранее в Челябинске на продажу выставили торговый комплекс «Зеленый» площадью 5750 квадратных метров за 230 млн рублей. Как указано в объявлении, в здании есть торговые и складские площади, офисные помещения. Площади занимают арендаторы: магазины «Светофор», Fix Price, секонд-хенд «Кипарис» и другие.