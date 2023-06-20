Вильфанд предупредил жителей Челябинской области об апрельской погоде

Вильфанд: в Челябинской области в июне похолодает до апрельских температур

Холодная погода связана с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется с 21 по 23 июня в Челябинской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодная погода с температурой на 6—10 градусов ниже нормы прогнозируется в ряде регионов России. На уровне значений апреля в Свердловской области — от +2…+7 ночью и до +8…+13 днем. В Челябинской области, в свою очередь, ночью ожидается 2—7 градусов и 11—16 днем», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Эксперт также отметил, что холодная погода с показателями ниже нормы связана с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс. Прогноз был сделан на ближайшие дни, до 23 июня.

Ранее стало известно, что туристы стали реже интересоваться возможностью отдохнуть на берегах озер Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, виной всему послужила испортившаяся погода.