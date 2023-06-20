Британский генерал Рэдфорд: Лондон рискует лишиться позиции в НАТО из-за армии

21 июня 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Британия может потерять лидирующую позицию в НАТО, если не увеличит количественную численность своей армии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Британия может потерять лидирующую позицию в НАТО, если не увеличит количественную численность своей армии. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тим Рэдфорд. «Я думаю, что мы [британская армия] слишком малы. <…>У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию», — заявил генерал в интервью британской газете Telegraph . Ранее URA.RU сообщало, что глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что фактически армия России сдерживает контрнаступление НАТО, а не Украины. Он считает, что Британия и США для сохранения жизни своих военных используют украинцев в качестве «пушечного мяса». По его мнению, после гибели всех украинских бойцов им на смену придут военные из Польши и Германии.

Британия может потерять лидирующую позицию в НАТО, если не увеличит количественную численность своей армии. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тим Рэдфорд. «Я думаю, что мы [британская армия] слишком малы. <…>У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию», — заявил генерал в интервью британской газете Telegraph. Ранее URA.RU сообщало, что глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что фактически армия России сдерживает контрнаступление НАТО, а не Украины. Он считает, что Британия и США для сохранения жизни своих военных используют украинцев в качестве «пушечного мяса». По его мнению, после гибели всех украинских бойцов им на смену придут военные из Польши и Германии.