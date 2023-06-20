Нарышкин заявил о сдерживании наступления НАТО

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Украинские военные используются как живая сила, сказал Сергей Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не военнослужащих Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на собрании Российского исторического общества.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он добавил, что украинские военные используются при этом как живая сила.

Ранее Нарышкин заявлял, что США и Великобритания используют украинцев как пушечное мясо. Он заявил, что благодаря этому, страны сохраняют жизни своих военных.

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Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не военнослужащих Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на собрании Российского исторического общества. «Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он добавил, что украинские военные используются при этом как живая сила. Ранее Нарышкин заявлял, что США и Великобритания используют украинцев как пушечное мясо. Он заявил, что благодаря этому, страны сохраняют жизни своих военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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