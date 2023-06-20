Нарышкин заявил о сдерживании наступления НАТО

Украинские военные используются как живая сила, сказал Сергей Нарышкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не военнослужащих Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на собрании Российского исторического общества.
«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он добавил, что украинские военные используются при этом как живая сила.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Великобритания используют украинцев как пушечное мясо. Он заявил, что благодаря этому, страны сохраняют жизни своих военных.
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