Нарышкин заявил о сдерживании наступления НАТО

20 июня 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Украинские военные используются как живая сила, сказал Сергей Нарышкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не военнослужащих Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на собрании Российского исторического общества. «Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он добавил, что украинские военные используются при этом как живая сила. Ранее Нарышкин заявлял, что США и Великобритания используют украинцев как пушечное мясо. Он заявил, что благодаря этому, страны сохраняют жизни своих военных.

Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не военнослужащих Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на собрании Российского исторического общества. «Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он добавил, что украинские военные используются при этом как живая сила. Ранее Нарышкин заявлял, что США и Великобритания используют украинцев как пушечное мясо. Он заявил, что благодаря этому, страны сохраняют жизни своих военных.