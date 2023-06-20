В Екатеринбурге фельдшеры будут соревноваться в профессионализме

21 июня 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Фельдшеры и бригады скорой помощи будут соревноваться в мастерстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге, пройдет завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Участие в соревнованиях примут представители 12 медицинских подразделений из разных уголков Среднего Урала. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство», — рассказали на официальной странице областного Минздрава «Вконтакте». Соревнования состоятся в Свердловском областном медицинском колледже. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

В Екатеринбурге, пройдет завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Участие в соревнованиях примут представители 12 медицинских подразделений из разных уголков Среднего Урала. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство», — рассказали на официальной странице областного Минздрава «Вконтакте». Соревнования состоятся в Свердловском областном медицинском колледже. Начало мероприятия запланировано на 10:00.