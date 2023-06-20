20 июня 2023

В Екатеринбурге фельдшеры будут соревноваться в профессионализме

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
Фельдшеры и бригады скорой помощи будут соревноваться в мастерстве Фото:

В Екатеринбурге, пройдет завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Участие в соревнованиях примут представители 12 медицинских подразделений из разных уголков Среднего Урала. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство», — рассказали на официальной странице областного Минздрава «Вконтакте».

Соревнования состоятся в Свердловском областном медицинском колледже. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

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В Екатеринбурге, пройдет завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Участие в соревнованиях примут представители 12 медицинских подразделений из разных уголков Среднего Урала. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство», — рассказали на официальной странице областного Минздрава «Вконтакте». Соревнования состоятся в Свердловском областном медицинском колледже. Начало мероприятия запланировано на 10:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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