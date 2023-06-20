В Екатеринбурге фельдшеры будут соревноваться в профессионализме

В Екатеринбурге, пройдет завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«Участие в соревнованиях примут представители 12 медицинских подразделений из разных уголков Среднего Урала. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство», — рассказали на официальной странице областного Минздрава «Вконтакте».
Соревнования состоятся в Свердловском областном медицинском колледже. Начало мероприятия запланировано на 10:00.
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