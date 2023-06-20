20 июня 2023
19 июня 2023

Собака спасла новорожденного олененка в ЯНАО, заменив ему мать. Видео

Ненецкая лайка выкормила новорожденного олененка на месторождении в Тазовском районе
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
Лайка кормила олененка-отказника вместе с щенками, пока не вернулась олениха Фото:

Уникальный случай произошел в стойбище в Тазовском районе ЯНАО. Собака выкормила новорожденного олененка совместно со своими щенками, сообщается в паблике «Мессояха» блогера Антона Белковского в соцсети «ВКонтакте».

«Удивительная история произошла рядом с нашим Западно-Мессояхским месторождением — собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — написал блогер-нефтяник.

По рассказу Белковского, олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного теленка и отнес в свое жилище, там уже разместилась молодая мама—собака со щенками. Вскоре оленевод обнаружил, что малыш присосался к собаке. Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно.

Собака не стала постоянной кормилицей для теленка, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка. А участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько важных первых часов жизни.

Видео: Антон Белковский, «ВКонтакте»

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Уникальный случай произошел в стойбище в Тазовском районе ЯНАО. Собака выкормила новорожденного олененка совместно со своими щенками, сообщается в паблике «Мессояха» блогера Антона Белковского в соцсети «ВКонтакте». «Удивительная история произошла рядом с нашим Западно-Мессояхским месторождением — собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — написал блогер-нефтяник. По рассказу Белковского, олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного теленка и отнес в свое жилище, там уже разместилась молодая мама—собака со щенками. Вскоре оленевод обнаружил, что малыш присосался к собаке. Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно. Собака не стала постоянной кормилицей для теленка, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка. А участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько важных первых часов жизни. Видео: Антон Белковский, «ВКонтакте»
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