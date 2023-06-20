Уникальный случай произошел в стойбище в Тазовском районе ЯНАО. Собака выкормила новорожденного олененка совместно со своими щенками, сообщается в паблике «Мессояха» блогера Антона Белковского в соцсети «ВКонтакте».
«Удивительная история произошла рядом с нашим Западно-Мессояхским месторождением — собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — написал блогер-нефтяник.
По рассказу Белковского, олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного теленка и отнес в свое жилище, там уже разместилась молодая мама—собака со щенками. Вскоре оленевод обнаружил, что малыш присосался к собаке. Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно.
Собака не стала постоянной кормилицей для теленка, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка. А участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько важных первых часов жизни.
Видео: Антон Белковский, «ВКонтакте»
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.