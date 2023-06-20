Собака спасла новорожденного олененка в ЯНАО, заменив ему мать. Видео

Ненецкая лайка выкормила новорожденного олененка на месторождении в Тазовском районе

21 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Лайка кормила олененка-отказника вместе с щенками, пока не вернулась олениха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уникальный случай произошел в стойбище в Тазовском районе ЯНАО. Собака выкормила новорожденного олененка совместно со своими щенками, сообщается в паблике «Мессояха» блогера Антона Белковского в соцсети «ВКонтакте». «Удивительная история произошла рядом с нашим Западно-Мессояхским месторождением — собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — написал блогер-нефтяник. По рассказу Белковского, олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного теленка и отнес в свое жилище, там уже разместилась молодая мама—собака со щенками. Вскоре оленевод обнаружил, что малыш присосался к собаке. Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно. Собака не стала постоянной кормилицей для теленка, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка. А участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько важных первых часов жизни. Видео: Антон Белковский, «ВКонтакте»

Уникальный случай произошел в стойбище в Тазовском районе ЯНАО. Собака выкормила новорожденного олененка совместно со своими щенками, сообщается в паблике «Мессояха» блогера Антона Белковского в соцсети «ВКонтакте». «Удивительная история произошла рядом с нашим Западно-Мессояхским месторождением — собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — написал блогер-нефтяник. По рассказу Белковского, олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного теленка и отнес в свое жилище, там уже разместилась молодая мама—собака со щенками. Вскоре оленевод обнаружил, что малыш присосался к собаке. Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно. Собака не стала постоянной кормилицей для теленка, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка. А участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько важных первых часов жизни. Видео: Антон Белковский, «ВКонтакте»