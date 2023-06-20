Берег Туры укрепят для постройки мега-проекта тюменских властей

Для строительства межвузовского кампуса в Тюмени укрепят левый берег Туры

21 июня 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Берег Туры укрепят в районе улицы Мельникайте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из регионального бюджета выделили деньги на строительство инженерной защиты левого берега Туры в том месте, где будет построен межвузовский кампус. Поиск подрядчика для проведения работ начало Управление капитального строительства Тюменской области. «1 этап строительства: инженерная подготовка территории на площади около 36,2 га. 2 этап строительства: строительство дамбы с ориентировочной протяженностью в 600 метров. 3 этап строительства: берегоукрепление со стороны озера Круглое с ориентировочной протяженностью в 700 метров», — указано в документации проекта, который опубликован на Госзакупках. Также планируется создать земельные участки на озере Круглом площадью в 3,5 га и берегоукреплением. Начальная стоимость этой закупки — 18,7 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти нашли место для межвузовского кампуса. Его решили построить на улице Мельникайте возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. На этой территории расположат четыре общежития, гостиницу, технопарк, спортивный центр и другие постройки.

Из регионального бюджета выделили деньги на строительство инженерной защиты левого берега Туры в том месте, где будет построен межвузовский кампус. Поиск подрядчика для проведения работ начало Управление капитального строительства Тюменской области. «1 этап строительства: инженерная подготовка территории на площади около 36,2 га. 2 этап строительства: строительство дамбы с ориентировочной протяженностью в 600 метров. 3 этап строительства: берегоукрепление со стороны озера Круглое с ориентировочной протяженностью в 700 метров», — указано в документации проекта, который опубликован на Госзакупках. Также планируется создать земельные участки на озере Круглом площадью в 3,5 га и берегоукреплением. Начальная стоимость этой закупки — 18,7 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти нашли место для межвузовского кампуса. Его решили построить на улице Мельникайте возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. На этой территории расположат четыре общежития, гостиницу, технопарк, спортивный центр и другие постройки.