Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте

Ранее губернатор Моор перенес место стройки межвузовского кампуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главного управления строительства региона.

«Проект планировки территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения: „Межвузовский кампус мирового уровня в Тюмени“, разработан в отношении территории, расположенной в границах городского округа город Тюмень на территории второго планировочного района „Тарманский“. Проектируемая территория с западной стороны граничит с существующей улицей Мельникайте, с севера — особо охраняемой природной территорией (лесопарк имени Ю.А. Гагарина), с юга — река Тура», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что на территории кампуса будут располагаться четыре общежития, гостиница, технопарк, спортивный центр и многое другое. Проект властей сможет вместить в себя более пяти тысяч человек.

Ранее межвузовский кампус планировали построить на левом берегу реки Туры. URA.RU писало, что позже строительство перенесли из-за недовольств жителей старой Зареки. После губернатор Тюменской области Александр Моор объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал главу региона тщательно проработать проект межвузовского кампуса.

Фото: ГУС Тюменской области