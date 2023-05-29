29 мая 2023
28 мая 2023

В Тюмени нашли место для мега-проекта властей. Фото

Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Ранее губернатор Моор перенес место стройки межвузовского кампуса Фото:

Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главного управления строительства региона.

«Проект планировки территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения: „Межвузовский кампус мирового уровня в Тюмени“, разработан в отношении территории, расположенной в границах городского округа город Тюмень на территории второго планировочного района „Тарманский“. Проектируемая территория с западной стороны граничит с существующей улицей Мельникайте, с севера — особо охраняемой природной территорией (лесопарк имени Ю.А. Гагарина), с юга — река Тура», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что на территории кампуса будут располагаться четыре общежития, гостиница, технопарк, спортивный центр и многое другое. Проект властей сможет вместить в себя более пяти тысяч человек.

Ранее межвузовский кампус планировали построить на левом берегу реки Туры. URA.RU писало, что позже строительство перенесли из-за недовольств жителей старой Зареки. После губернатор Тюменской области Александр Моор объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал главу региона тщательно проработать проект межвузовского кампуса.

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Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главного управления строительства региона. «Проект планировки территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения: „Межвузовский кампус мирового уровня в Тюмени“, разработан в отношении территории, расположенной в границах городского округа город Тюмень на территории второго планировочного района „Тарманский“. Проектируемая территория с западной стороны граничит с существующей улицей Мельникайте, с севера — особо охраняемой природной территорией (лесопарк имени Ю.А. Гагарина), с юга — река Тура», — говорится в опубликованном документе. Отмечается, что на территории кампуса будут располагаться четыре общежития, гостиница, технопарк, спортивный центр и многое другое. Проект властей сможет вместить в себя более пяти тысяч человек. Ранее межвузовский кампус планировали построить на левом берегу реки Туры. URA.RU писало, что позже строительство перенесли из-за недовольств жителей старой Зареки. После губернатор Тюменской области Александр Моор объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал главу региона тщательно проработать проект межвузовского кампуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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