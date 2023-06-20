Митинг памяти Петра Сумина состоялся 21 июня Фото: Лариса Сонина © URA.RU

В Челябинске 21 июня почтили память первого избранного губернатора региона Петра Сумина. Именно эта дата рождения была указана в паспорте бывшего главы области, хотя родился он 7 июня 1946 года. Митинг памяти состоялся возле областного исторического музея, возле памятника бывшему губернатору, передает корреспондент URA.RU.

«Я считаю, что он не умер, а просто вышел. Мне так легче», — призналась, выступая на митинге, вдова покойного экс-губернатора Ольга Сумина.

Памятник Сумину возле музея был установлен в августе 2021 года. Место выбрано не случайно. Новое здание для музея построено в 2006 году, именно благодаря Сумину. Собственного помещения у музея после того, как его в 1990 году выселили из здания Свято-Троицкого храма, не имелось. Именно эту историю вспоминали музейные работники на митинге 12 июня.

Сумин родился в селе Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области. После окончания Челябинского политехнического института работал на Челябинском металлургическом завода, затем в органах ВЛКСМ и КПСС. В 1989 году стал председателем облисполкома, а в 1990 году возглавил областной совет депутатов. После разгона Верховного совета руководил инвестфондом, избрался депутатом Госдумы. В декабре 1996 года был избран губернатором на первых всенародных выборах главы региона. Ушел в отставку в мае 2010 году. Умер 6 января 2011 года после тяжелой болезни.

Памятник Сумину поставили возле музея в августе 2021 года Фото: Лариса Сонина © URA.RU

Сумин был избран губернатором региона в декабре 1996 года Фото: Лариса Сонина © URA.RU

Участники митинга почтили память Сумина и возложили цветы Фото: Лариса Сонина © URA.RU