20 июня 2023

Главу челябинского муниципалитета поймали на махинациях со стройкой моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Преступление выявили в ходе прокурорской проверки Фото:

Экс-главу села Варламово (Челябинская область) осудили за махинации с муниципальным конатрактом на строительство моста. Ущерб для бюджета поселения составил почти 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе областной прокуратуры.

«Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года», — пояснили в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году администрация Варламово заключила контракт с коммерческой фирмой на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька. Руководившая в то время муниципалитетом Елена Бургучева приняла и оплатила незавершенный проект, не прошедший госэкпертизу. Из-за этого использовать документацию было невозможно, а бюджет сельского поселения потерял 1 млн 738 тысяч рублей.

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Экс-главу села Варламово (Челябинская область) осудили за махинации с муниципальным конатрактом на строительство моста. Ущерб для бюджета поселения составил почти 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. По версии следствия, в 2019 году администрация Варламово заключила контракт с коммерческой фирмой на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька. Руководившая в то время муниципалитетом Елена Бургучева приняла и оплатила незавершенный проект, не прошедший госэкпертизу. Из-за этого использовать документацию было невозможно, а бюджет сельского поселения потерял 1 млн 738 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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