Главу челябинского муниципалитета поймали на махинациях со стройкой моста

21 июня 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Преступление выявили в ходе прокурорской проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-главу села Варламово (Челябинская область) осудили за махинации с муниципальным конатрактом на строительство моста. Ущерб для бюджета поселения составил почти 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. По версии следствия, в 2019 году администрация Варламово заключила контракт с коммерческой фирмой на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька. Руководившая в то время муниципалитетом Елена Бургучева приняла и оплатила незавершенный проект, не прошедший госэкпертизу. Из-за этого использовать документацию было невозможно, а бюджет сельского поселения потерял 1 млн 738 тысяч рублей.

Экс-главу села Варламово (Челябинская область) осудили за махинации с муниципальным конатрактом на строительство моста. Ущерб для бюджета поселения составил почти 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе областной прокуратуры. «Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. По версии следствия, в 2019 году администрация Варламово заключила контракт с коммерческой фирмой на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька. Руководившая в то время муниципалитетом Елена Бургучева приняла и оплатила незавершенный проект, не прошедший госэкпертизу. Из-за этого использовать документацию было невозможно, а бюджет сельского поселения потерял 1 млн 738 тысяч рублей.