Артюхов с мэром Салехарда проверил строительство важных объектов

Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский проверили строящиеся объекты в Салехарде

21 июня 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Артюхов и Титовский оценили темпы работ по благоустройству города Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским проверил строящиеся объекты в окружной столице. О благоустройстве города глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с Алексеем Титовским традиционно объехали Салехард, оценили темпы работ по благоустройству города. Есть масштабные проекты, а есть и небольшие, но важные обновления, которые сделают город уютнее», — написал он. Артюхов рассказал о территории для прогулок и отдыха, которая появится к осени. Там установят световые качели, детскую площадку с научной тематикой и сделают парковку. В микрорайоне Алые паруса обновят ливневки, оборудуют три детских площадки и украсят фасады домов муралами. Также определили место для установки мемориала героям СВО, который в этом году появится в Парке победы. «Новую школу в микрорайоне Обдорском запустим с 1 сентября. Сейчас строители прокладывают дорогу к зданию и обустраивают парковку на 40 мест. Для безопасной высадки детей сделаем парковочные карманы. Рядом появится теплая остановка. поменяем маршрут автобусов N4, 5 и 8 — они будут заезжать к школе», — добавил он. Ранее сообщалось, что Артюхов весной провел выходные на стройке. Глава округа проверял строящиеся объекты в Салехарде.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским проверил строящиеся объекты в окружной столице. О благоустройстве города глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с Алексеем Титовским традиционно объехали Салехард, оценили темпы работ по благоустройству города. Есть масштабные проекты, а есть и небольшие, но важные обновления, которые сделают город уютнее», — написал он. Артюхов рассказал о территории для прогулок и отдыха, которая появится к осени. Там установят световые качели, детскую площадку с научной тематикой и сделают парковку. В микрорайоне Алые паруса обновят ливневки, оборудуют три детских площадки и украсят фасады домов муралами. Также определили место для установки мемориала героям СВО, который в этом году появится в Парке победы. «Новую школу в микрорайоне Обдорском запустим с 1 сентября. Сейчас строители прокладывают дорогу к зданию и обустраивают парковку на 40 мест. Для безопасной высадки детей сделаем парковочные карманы. Рядом появится теплая остановка. поменяем маршрут автобусов N4, 5 и 8 — они будут заезжать к школе», — добавил он. Ранее сообщалось, что Артюхов весной провел выходные на стройке. Глава округа проверял строящиеся объекты в Салехарде.