Губернатор ЯНАО провел выходной на стройках. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов проверил стройки в Салехарде

12 марта 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов проинспектировал стройки в Салехарде Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 12 марта посетил строящиеся объекты в Салехарде. Об этом он сообщил в соцсетях. «По традиции провел воскресенье за рулем, сегодня проехал по стройкам в Салехарде», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он посетил «Ямал-Арену», долгострой — социальный центр «Доверие» и храм. В соборе мастера из Мурома расписывают иконостас. «Мы на финише длинного пути. Следующие шаги — завершение обустройства верхнего храма, открытие воскресной школы и благоустройство территории», — отметил глава округа. В «Ямал-Арене» начинаются отделочные работы. «Это будет лучший спорткомплекс на Ямале — с двумя бассейнами, ледовым кортом, игровыми залами», — рассказал глава региона. Он также уточнил, что социальный центр «Доверие» — долгожданный объект для родителей детей с особенностями здоровья. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским совершил поездку по объектам окружной столицы. Он также провел несколько встреч с горожанами. Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 12 марта посетил строящиеся объекты в Салехарде. Об этом он сообщил в соцсетях. «По традиции провел воскресенье за рулем, сегодня проехал по стройкам в Салехарде», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он посетил «Ямал-Арену», долгострой — социальный центр «Доверие» и храм. В соборе мастера из Мурома расписывают иконостас. «Мы на финише длинного пути. Следующие шаги — завершение обустройства верхнего храма, открытие воскресной школы и благоустройство территории», — отметил глава округа. В «Ямал-Арене» начинаются отделочные работы. «Это будет лучший спорткомплекс на Ямале — с двумя бассейнами, ледовым кортом, игровыми залами», — рассказал глава региона. Он также уточнил, что социальный центр «Доверие» — долгожданный объект для родителей детей с особенностями здоровья. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским совершил поездку по объектам окружной столицы. Он также провел несколько встреч с горожанами.