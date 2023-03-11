Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 12 марта посетил строящиеся объекты в Салехарде. Об этом он сообщил в соцсетях.
«По традиции провел воскресенье за рулем, сегодня проехал по стройкам в Салехарде», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он посетил «Ямал-Арену», долгострой — социальный центр «Доверие» и храм.
В соборе мастера из Мурома расписывают иконостас. «Мы на финише длинного пути. Следующие шаги — завершение обустройства верхнего храма, открытие воскресной школы и благоустройство территории», — отметил глава округа.
В «Ямал-Арене» начинаются отделочные работы. «Это будет лучший спорткомплекс на Ямале — с двумя бассейнами, ледовым кортом, игровыми залами», — рассказал глава региона. Он также уточнил, что социальный центр «Доверие» — долгожданный объект для родителей детей с особенностями здоровья.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским совершил поездку по объектам окружной столицы. Он также провел несколько встреч с горожанами.
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