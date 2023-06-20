Тюменский лидер ЛДПР отмечает юбилей

Тюменский лидер ЛДПР Владимир Сысоев отмечает 21 июня юбилей. Заместителю председателя регионального парламента исполнилось 50 лет.
Сысоев в политике более 20 лет. За это время он успел побывать депутатом Тюменской облдумы и заксобрания ХМАО, депутатом Госдумы в двух созывах, замгубернатора Тюменской области. Сейчас трудится вице-спикером облдумы от оппозиции.
Сысоев обладает серьезным весом внутри ЛДПР, был награжден партийным орденом. В Госдуме, по мнению экспертов, стабильно входил в число самых эффективных депутатов. В бытность замгубернатора успешно курировал исполнение нацпроектов.
Либерал-демократ на протяжении всей карьеры активизирует политические процессы в «тюменской матрешке», формируя новую реальность, чем постоянно дает журналистам инфоповоды. Редакция URA.RU поздравляет Владимира Владимировича с праздником!
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