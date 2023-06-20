Тюменский лидер ЛДПР отмечает юбилей

Вице-спикеру Тюменской облдумы Сысоеву исполнилось 50 лет

21 июня 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Владимиру Сысоеву исполнилось 50 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский лидер ЛДПР Владимир Сысоев отмечает 21 июня юбилей. Заместителю председателя регионального парламента исполнилось 50 лет. Сысоев в политике более 20 лет. За это время он успел побывать депутатом Тюменской облдумы и заксобрания ХМАО, депутатом Госдумы в двух созывах, замгубернатора Тюменской области. Сейчас трудится вице-спикером облдумы от оппозиции. Сысоев обладает серьезным весом внутри ЛДПР, был награжден партийным орденом. В Госдуме, по мнению экспертов, стабильно входил в число самых эффективных депутатов. В бытность замгубернатора успешно курировал исполнение нацпроектов. Либерал-демократ на протяжении всей карьеры активизирует политические процессы в «тюменской матрешке», формируя новую реальность, чем постоянно дает журналистам инфоповоды. Редакция URA.RU поздравляет Владимира Владимировича с праздником!

Тюменский лидер ЛДПР Владимир Сысоев отмечает 21 июня юбилей. Заместителю председателя регионального парламента исполнилось 50 лет. Сысоев в политике более 20 лет. За это время он успел побывать депутатом Тюменской облдумы и заксобрания ХМАО, депутатом Госдумы в двух созывах, замгубернатора Тюменской области. Сейчас трудится вице-спикером облдумы от оппозиции. Сысоев обладает серьезным весом внутри ЛДПР, был награжден партийным орденом. В Госдуме, по мнению экспертов, стабильно входил в число самых эффективных депутатов. В бытность замгубернатора успешно курировал исполнение нацпроектов. Либерал-демократ на протяжении всей карьеры активизирует политические процессы в «тюменской матрешке», формируя новую реальность, чем постоянно дает журналистам инфоповоды. Редакция URA.RU поздравляет Владимира Владимировича с праздником!