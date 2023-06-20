В Пермском крае резко увеличил прибыль крупнейший молочный завод

Нытвенский маслозавод в 2022 году увеличил прибыль более чем на 100 млн рублей

21 июня 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Комбинат выпускает молочную продукцию под оригинальным брендом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае улучшил финансовые показатели один из крупнейших молочных комбинатов региона. Речь об ООО «Маслозавод Нытвенский», которое по итогам 2022 году увеличило чистую прибыль более чем на 100 млн рублей. Соответствующая информация содержится в сервисе СБИС. «Общество с ограниченной ответственностью „Маслозавод Нытвенский“, Пермский край. Выручка за 2022 год — 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 581,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 году выручка предприятия составляла 7,6 млрд рублей, чистая прибыль — 476,1 млн рублей. Нытвенский маслозавод является одним из крупнейших комбинатов молочной переработки Пермского края. Ежедневно он перерабатывает более 500 тонн молока. Ассортимент продукции представлен десятками позиций. Это кефир, сметана, йогурт, творог, сыры, питьевое пастеризованное молоко. Учредителем предприятия является бизнесмен Сергей Поздеев, который также контролирует ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».

В Пермском крае улучшил финансовые показатели один из крупнейших молочных комбинатов региона. Речь об ООО «Маслозавод Нытвенский», которое по итогам 2022 году увеличило чистую прибыль более чем на 100 млн рублей. Соответствующая информация содержится в сервисе СБИС. «Общество с ограниченной ответственностью „Маслозавод Нытвенский“, Пермский край. Выручка за 2022 год — 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 581,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 году выручка предприятия составляла 7,6 млрд рублей, чистая прибыль — 476,1 млн рублей. Нытвенский маслозавод является одним из крупнейших комбинатов молочной переработки Пермского края. Ежедневно он перерабатывает более 500 тонн молока. Ассортимент продукции представлен десятками позиций. Это кефир, сметана, йогурт, творог, сыры, питьевое пастеризованное молоко. Учредителем предприятия является бизнесмен Сергей Поздеев, который также контролирует ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».