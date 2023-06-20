20 июня 2023

Сотрудники пермского предприятия получили награды от Путина

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Путин подписал указ о награждении рабочих «Уралкалия» Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий девяти сотрудникам предприятия «Уралкалий» в Пермском крае. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В документе сообщается, что звание «Заслуженный химик РФ» получили начальник производственного отдела Соликамского калийного рудоуправления в «Уралкалии» Александр Пестряков, оператор пульта управления Антонина Соловьева, главный специалист отдела исследований и контроля качества Юлия Третьякова и флотатор Нина Шалаева. Почетное звание «Заслуженный шахтер России» получили маркшейдер Елена Бойко и машинисты горных вымоечных машин Владимир Данилов, Андрей Санников и Евгений Титов.

Звание «Заслуженный энергетик РФ» получил только один сотрудник — главный специалист по подземному комплексу. Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил рабочего железнодорожника из Пермского края. Пермяк был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий девяти сотрудникам предприятия «Уралкалий» в Пермском крае. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В документе сообщается, что звание «Заслуженный химик РФ» получили начальник производственного отдела Соликамского калийного рудоуправления в «Уралкалии» Александр Пестряков, оператор пульта управления Антонина Соловьева, главный специалист отдела исследований и контроля качества Юлия Третьякова и флотатор Нина Шалаева. Почетное звание «Заслуженный шахтер России» получили маркшейдер Елена Бойко и машинисты горных вымоечных машин Владимир Данилов, Андрей Санников и Евгений Титов. Звание «Заслуженный энергетик РФ» получил только один сотрудник — главный специалист по подземному комплексу. Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил рабочего железнодорожника из Пермского края. Пермяк был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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