Сотрудники пермского предприятия получили награды от Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий девяти сотрудникам предприятия «Уралкалий» в Пермском крае. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В документе сообщается, что звание «Заслуженный химик РФ» получили начальник производственного отдела Соликамского калийного рудоуправления в «Уралкалии» Александр Пестряков, оператор пульта управления Антонина Соловьева, главный специалист отдела исследований и контроля качества Юлия Третьякова и флотатор Нина Шалаева. Почетное звание «Заслуженный шахтер России» получили маркшейдер Елена Бойко и машинисты горных вымоечных машин Владимир Данилов, Андрей Санников и Евгений Титов.
Звание «Заслуженный энергетик РФ» получил только один сотрудник — главный специалист по подземному комплексу. Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил рабочего железнодорожника из Пермского края. Пермяк был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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