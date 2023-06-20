20 июня 2023

Путин наградил пермяка медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил заслуги россиян Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян госнаградами. Среди них и пермяк, работник железной дороги Александр Вертипрахов, получивший медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Вертипрахова Александра Аркадьевича — начальника участка производства Кунгурской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „РЖД“», — говорится в документе. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин присвоил почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени был отмечен Бронислав Вяткин, главный научный сотрудник Пермского научного центра Российской академии образования при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян госнаградами. Среди них и пермяк, работник железной дороги Александр Вертипрахов, получивший медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Вертипрахова Александра Аркадьевича — начальника участка производства Кунгурской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „РЖД“», — говорится в документе. Указ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин присвоил почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени был отмечен Бронислав Вяткин, главный научный сотрудник Пермского научного центра Российской академии образования при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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