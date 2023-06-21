Суд продлил арест скандального блогера Блиновской

Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом еще на месяц

21 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Блиновская останется под арестом до 26 июля 2023 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 июля 2023 года. Такое решение принял суд по делу об уклонении от уплаты налогов блогером. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля», — огласила решение судья Катерина Кириченко. Ее слова приводит корреспондент РИА Новости из зала суда. Защита блогера настаивала на смягчении меры пресечения. По словам адвокатов, Блиновская сотрудничала со следствием и заслуживает менее жестокого наказания. Сама фигурантка дела присутствовала в зале суда. Она осталась недовольна неработающим кондиционером. Скандал с Блиновской начался в апреле 2023 года. Тогда выяснилось, что блогер не уплатила 918 миллионов рублей налогов. В элитном доме автора «Марафона желаний» прошли обыски, передают «Дни.ру». Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест, пишет «Ридус». Она полностью признала свою вину. URA.RU приводило сводку, что известно о скандале.

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 июля 2023 года. Такое решение принял суд по делу об уклонении от уплаты налогов блогером. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля», — огласила решение судья Катерина Кириченко. Ее слова приводит корреспондент РИА Новости из зала суда. Защита блогера настаивала на смягчении меры пресечения. По словам адвокатов, Блиновская сотрудничала со следствием и заслуживает менее жестокого наказания. Сама фигурантка дела присутствовала в зале суда. Она осталась недовольна неработающим кондиционером. Скандал с Блиновской начался в апреле 2023 года. Тогда выяснилось, что блогер не уплатила 918 миллионов рублей налогов. В элитном доме автора «Марафона желаний» прошли обыски, передают «Дни.ру». Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест, пишет «Ридус». Она полностью признала свою вину. URA.RU приводило сводку, что известно о скандале.