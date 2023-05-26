Следствие арестовало у Блиновской больше сотни миллионов рублей на 136 счетах

Банковские счета блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее мужа арестованы следствием из-за неуплаты налогов на сумму около одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также Блиновского», — передает слова собеседника в правоохранительных органах ТАСС. Он отметил, что счета были открыты в различных московских банках, а их сумма составляет сотни миллионов рублей в разной валюте.
Ранее суд запретил мужу Блиновской пользоваться мобильным телефоном, выходить в интернет, а также общаться теми, кто имеет отношение к уголовному делу. В свою очередь, Елена начала просить у подписчиков денег на защиту. Она заявила, что ей необходимо нанять адвоката и начать оплачивать налоги. Блиновская объяснилась тем, что ее счета заблокированы и ими нет возможности пользоваться. Несмотря на домашний арест и запрет на использование интернета, Блиновская продолжает вести марафоны и тренинги.
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