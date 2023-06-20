В аргаяшский завод за 15 лет вложили более семи миллиардов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Завод по выпуску алюминиевых банок «Арнест Упаковочные решения» из Аргаяша (Челябинская область) за 15 лет инвестировал в производство более семи миллиардов рублей. Как URA.RU рассказал директор завода Александр Пашкеев, объемы выпуска выросли после масштабной модернизации.

«За 15 лет работы в развитие производства в Аргаяше вложено свыше семи миллиардов рублей. В данный момент годовой объем алюминиевой упаковки составляет более двух млрд банок в год», — отметил URA.RU Пашкеев.

Предприятие, отмечающее юбилей, работает на полную мощность. Объемы удвоились в 2021 году, когда ранее владевшая заводом Ball Corporation завершила пятилетнюю модернизацию и поставила вторую производственную линию. Завод тогда стал выпускать банку нового формата емкостью 0,45 литра.

Региональный министр промышленности Павел Рыжий заявил, что компания платит в областной бюджет ежегодно свыше 500 млн рублей налогов. Директор фонда развития промышленности региона Сергей Казаков также уточнил, что завод «Арнест Упаковочные решения» стал участником программы бережливого производства. В качестве пилотного потока выбрали участок со средоточием на нем основных технологий: от постановки алюминиевого рулона на линию до выхода паллет с готовой продукцией на склад.

На предприятии подсчитали, что за время работы компания на различные благотворительные цели выделила более 15 млн рублей. Среди получателей помощи дом культуры, районная больница, детские и спортивные учреждения.

Компания «Арнест» в сентябре 2022 года стала новым владельцем активов. Согласно сделке с предыдущим собственником из США, за имущество покупатель заплатил более полумиллиарда долларов. У иностранцев в России было три завода: кроме челябинского, производства работали в Московской и Ленинградской областях, строилось в Ульяновской области. В Аргаяше завод начал работу в мае 2008 года.

Завод заработал весной 2008 года Фото: пресс-служба компании «Арнест»

Ежегодный выпуск банки составляет два миллиарда штук Фото: пресс-служба компании «Арнест»

С марта на предприятии работают в рамках программы бережливого производства Фото: пресс-служба компании «Арнест»