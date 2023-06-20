Суд лишил мандатов пятерых депутатов-коммунальщиков Копейска

21 июня 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Суд поддержал исковое заявление прокурора в отношении депутатов горсобрания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Копейский городской суд Челябинской области 21 июня вынес решение о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Суд удовлетворил требование прокурора города, сообщил URA.RU участник процесса. «Суд рассмотрел административный иск о прекращении досрочно полномочий пяти депутатов. Иск прокуратуры удовлетворен», — сообщил URA.RU участник. Мандаты должны сдать Дмитрий Фещак, Николай Сединкин, Елена Завражная, Иван Самохвалов и Лариса Белозерцева. Прокуратура считает, что народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство. Они заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Сначала прокуратура внесла представление в городское собрание, но депутаты отказались исполнять требование о лишении мандатов. После этого последовал иск в суд. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в областном суде. В собрании депутатов Копейска URA.RU сообщили, что юрист пока не вернулся с заседания.

Копейский городской суд Челябинской области 21 июня вынес решение о досрочном прекращении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Суд удовлетворил требование прокурора города, сообщил URA.RU участник процесса. «Суд рассмотрел административный иск о прекращении досрочно полномочий пяти депутатов. Иск прокуратуры удовлетворен», — сообщил URA.RU участник. Мандаты должны сдать Дмитрий Фещак, Николай Сединкин, Елена Завражная, Иван Самохвалов и Лариса Белозерцева. Прокуратура считает, что народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство. Они заняты в сфере коммунального бизнеса и при этом инициируют повышение тарифов в Копейске. Сначала прокуратура внесла представление в городское собрание, но депутаты отказались исполнять требование о лишении мандатов. После этого последовал иск в суд. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в областном суде. В собрании депутатов Копейска URA.RU сообщили, что юрист пока не вернулся с заседания.