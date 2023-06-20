Компания «Сибпромстрой» продает крупный торговый центр в Сургуте

Общая площадь торгового центра 8576 метров квадратных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Строительная компания «Сибпромстрой» продает крупный торговый центр «Новый мир» в Сургуте (ХМАО) за 700 млн рублей. Информация о продаже была опубликована на сайте бесплатных объявлений «Авито».

За квадратный метр компания просит 80 тысяч 850 рублей. Общая площадь здания — 8576 квадратов. В объявлении продавец указал, что ТЦ имеет высокую проходимость и доходность. «Торговый центр полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, парфюмерия, одежда, обувь, несколько кафе, кондитерская, пекарня. В ТЦ представлены якорные арендаторы: продуктовый магазин „Магнит“, магазин бытовой техники „DNS“ и магазин парфюмерии „Лэтуаль“», — указано в объявлении.

В «Сибпромстрое» журналисту URA.RU подтвердили информацию о продаже торгового центра. Данное решение поможет фирме избавиться от дополнительной нагрузки. «У нашей компании есть профильная деятельность — это строительство. Поэтому заниматься содержанием и эксплуатацией — лишняя нагрузка. Компания возвела порядка 3 млн метров квадратных жилья в целом по России, и объем коммерческой недвижимости довольно приличный. И для того, чтобы им оперировать —нужно создавать отдельную структуру, которая будет заниматься этой деятельностью. Начиная от обслуживания и заканчивая налогообложением. А наша задача — строить. Поэтому пусть эксплуатацией и арендой занимаются другие», — сообщили в пресс-центре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте со скидкой продают ТРЦ «Вершина» голландского архитектора. Собственник предложил покупателю крупный дисконт. Судя по сайту объявлений «Авито», цена за метр квадратный равняется 18 тысячам 815 рублям.