20 июня 2023

Синоптики рассказали, когда в Кургане закончатся дожди. Скрин

Дожди в Курганской области прекратятся к выходным
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Чай. Клипарт. Курган, ливень, дождь, плохая видиомость
В Курганской области к выходным изменится погода Фото:

В Курганской области дожди прекратятся к концу этой недели. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз по Курганской области. Характеристика погоды 23 и 24 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Днем температура воздуха 23 июня составит 15, 20 градусов тепла. В субботу столбики термометров покажут 16, 21 градус. Ночью температура будет колебаться от 3 до 10 градусов. Завтра, 22 июня, ожидается небольшой дождь.

Ранее URA.RU писало, что из-за холодной погоды в Курганской области перенесли праздники. В частности, Фестиваль грязи в Петуховском округе проведут не 24 июня, как собирались изначально, а 1 июля.

Погода в Курганской области с 22 по 24 июня: скриншот
К выходным в Курганской области закончатся дожди
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В Курганской области дожди прекратятся к концу этой недели. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области. Характеристика погоды 23 и 24 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Днем температура воздуха 23 июня составит 15, 20 градусов тепла. В субботу столбики термометров покажут 16, 21 градус. Ночью температура будет колебаться от 3 до 10 градусов. Завтра, 22 июня, ожидается небольшой дождь. Ранее URA.RU писало, что из-за холодной погоды в Курганской области перенесли праздники. В частности, Фестиваль грязи в Петуховском округе проведут не 24 июня, как собирались изначально, а 1 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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