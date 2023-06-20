Синоптики рассказали, когда в Кургане закончатся дожди. Скрин

Дожди в Курганской области прекратятся к выходным

21 июня 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области к выходным изменится погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области дожди прекратятся к концу этой недели. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области. Характеристика погоды 23 и 24 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Днем температура воздуха 23 июня составит 15, 20 градусов тепла. В субботу столбики термометров покажут 16, 21 градус. Ночью температура будет колебаться от 3 до 10 градусов. Завтра, 22 июня, ожидается небольшой дождь. Ранее URA.RU писало, что из-за холодной погоды в Курганской области перенесли праздники. В частности, Фестиваль грязи в Петуховском округе проведут не 24 июня, как собирались изначально, а 1 июля. К выходным в Курганской области закончатся дожди Фото: с официального сайта курганского ЦГМС

В Курганской области дожди прекратятся к концу этой недели. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области. Характеристика погоды 23 и 24 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Днем температура воздуха 23 июня составит 15, 20 градусов тепла. В субботу столбики термометров покажут 16, 21 градус. Ночью температура будет колебаться от 3 до 10 градусов. Завтра, 22 июня, ожидается небольшой дождь. Ранее URA.RU писало, что из-за холодной погоды в Курганской области перенесли праздники. В частности, Фестиваль грязи в Петуховском округе проведут не 24 июня, как собирались изначально, а 1 июля.