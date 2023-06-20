20 июня 2023

Из-за погоды в Курганской области перенесли праздники

В Петуховском округе Фестиваль грязи из-за непогоды проведут 1 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, дождь, дождь в городе
Из-за дождя и ветра в Курганской области изменили даты праздников Фото:

В Курганской области из-за холодной погоды перенесли Фестиваль грязи в Петуховском городском округе и празднование Дня района в Мокроусовском округе. Информация об этом опубликована в группах «Туризм и отдых в Курганской области» и мокроусовской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об официальном переносе Фестиваля грязи на 1 июля. Программа останется прежней», — указано в сообщении в группе «Туризм и отдых в Курганской области». Изначально фестиваль в Петуховском округе должны были провести в субботу, 24 июня. Решение о переносе согласовано с областным управлением культуры.

На 1 июля перенесли праздник Дня района в Мокроусовском округе. Решение местные власти приняли из-за погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале этой недели в Курганскую область пришло похолодание и дожди. Региональное МЧС также предупреждало жителей региона о сильном ветре.

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В Курганской области из-за холодной погоды перенесли Фестиваль грязи в Петуховском городском округе и празднование Дня района в Мокроусовском округе. Информация об этом опубликована в группах «Туризм и отдых в Курганской области» и мокроусовской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об официальном переносе Фестиваля грязи на 1 июля. Программа останется прежней», — указано в сообщении в группе «Туризм и отдых в Курганской области». Изначально фестиваль в Петуховском округе должны были провести в субботу, 24 июня. Решение о переносе согласовано с областным управлением культуры. На 1 июля перенесли праздник Дня района в Мокроусовском округе. Решение местные власти приняли из-за погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в начале этой недели в Курганскую область пришло похолодание и дожди. Региональное МЧС также предупреждало жителей региона о сильном ветре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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