Из-за погоды в Курганской области перенесли праздники

В Петуховском округе Фестиваль грязи из-за непогоды проведут 1 июля

21 июня 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Из-за дождя и ветра в Курганской области изменили даты праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за холодной погоды перенесли Фестиваль грязи в Петуховском городском округе и празднование Дня района в Мокроусовском округе. Информация об этом опубликована в группах «Туризм и отдых в Курганской области» и мокроусовской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об официальном переносе Фестиваля грязи на 1 июля. Программа останется прежней», — указано в сообщении в группе «Туризм и отдых в Курганской области». Изначально фестиваль в Петуховском округе должны были провести в субботу, 24 июня. Решение о переносе согласовано с областным управлением культуры. На 1 июля перенесли праздник Дня района в Мокроусовском округе. Решение местные власти приняли из-за погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в начале этой недели в Курганскую область пришло похолодание и дожди. Региональное МЧС также предупреждало жителей региона о сильном ветре.

В Курганской области из-за холодной погоды перенесли Фестиваль грязи в Петуховском городском округе и празднование Дня района в Мокроусовском округе. Информация об этом опубликована в группах «Туризм и отдых в Курганской области» и мокроусовской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об официальном переносе Фестиваля грязи на 1 июля. Программа останется прежней», — указано в сообщении в группе «Туризм и отдых в Курганской области». Изначально фестиваль в Петуховском округе должны были провести в субботу, 24 июня. Решение о переносе согласовано с областным управлением культуры. На 1 июля перенесли праздник Дня района в Мокроусовском округе. Решение местные власти приняли из-за погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в начале этой недели в Курганскую область пришло похолодание и дожди. Региональное МЧС также предупреждало жителей региона о сильном ветре.