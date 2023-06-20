Из-за погоды в Курганской области перенесли праздники

В Курганской области из-за холодной погоды перенесли Фестиваль грязи в Петуховском городском округе и празднование Дня района в Мокроусовском округе. Информация об этом опубликована в группах «Туризм и отдых в Курганской области» и мокроусовской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение об официальном переносе Фестиваля грязи на 1 июля. Программа останется прежней», — указано в сообщении в группе «Туризм и отдых в Курганской области». Изначально фестиваль в Петуховском округе должны были провести в субботу, 24 июня. Решение о переносе согласовано с областным управлением культуры.
На 1 июля перенесли праздник Дня района в Мокроусовском округе. Решение местные власти приняли из-за погоды.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале этой недели в Курганскую область пришло похолодание и дожди. Региональное МЧС также предупреждало жителей региона о сильном ветре.
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