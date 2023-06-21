Путин заявил о перевооружении российских войск

Россия проводит перевооружение, заявил Владимир Путин
Ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард заменят старое вооружение войск. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что сегодня ВС РФ должны и дальше развиваться для решения боевых задач.
Ранее Путин заявлял, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, сейчас ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание
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