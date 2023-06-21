Путин заявил о перевооружении российских войск

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Россия проводит перевооружение, заявил Владимир Путин Фото:

Ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард заменят старое вооружение войск. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что сегодня ВС РФ должны и дальше развиваться для решения боевых задач.

Ранее Путин заявлял, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, сейчас ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание

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Ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард заменят старое вооружение войск. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. «Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что сегодня ВС РФ должны и дальше развиваться для решения боевых задач. Ранее Путин заявлял, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, сейчас ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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