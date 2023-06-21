Путин заявил о скором поступлении «Сарматов» с новой ракетой на боевое дежурство

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание, рассказал Владимир Путин Фото:

В ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Он уточнил, что установки будут оснащены тяжелыми ракетами.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также президент поделился успехами нынешнего вооружения страны.

По его словам, ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание. Путин уточнил, что это заслуга российских ОПК, рабочих, военных и гражданских специалистов. Больше половины ракетных войск стратегического назначения уже оснащены комплексами «Ярс», отметил российский лидер.

Командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что противоракетные обороны всего мира еще десятилетия не смогут противостоять «Сармату». Автор китайского издания Baijiahao Яо Шуан восхитился ракетой. Он уточнил, что мощность «Сармат» в 1600 раз превосходит «Малыша», сброшенного на Хиросиму в августе 1945 года.

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В ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Он уточнил, что установки будут оснащены тяжелыми ракетами. «В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также президент поделился успехами нынешнего вооружения страны. По его словам, ядерная триада РФ успешно обеспечивает стратегическое сдерживание. Путин уточнил, что это заслуга российских ОПК, рабочих, военных и гражданских специалистов. Больше половины ракетных войск стратегического назначения уже оснащены комплексами «Ярс», отметил российский лидер. Командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что противоракетные обороны всего мира еще десятилетия не смогут противостоять «Сармату». Автор китайского издания Baijiahao Яо Шуан восхитился ракетой. Он уточнил, что мощность «Сармат» в 1600 раз превосходит «Малыша», сброшенного на Хиросиму в августе 1945 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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