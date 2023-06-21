Премьер-министр Латвии заявил о передаче Украине всех вертолетов страны

Латвия готовится завершить передачу Киеву всех своих вертолетов. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
«Некоторые из них (вертолетов — прим. URA.RU) сейчас модернизируются, перекрашиваются, чтобы быть в отменном состоянии, после чего [все вертолеты страны] будут переданы Украине», — рассказал Кариньш. Трансляция доступна на youtube-канале британского издания The Independent. Он уточнил, что Латвия уже передала все ЗРК «Стингер».
В американском издании The Washington Post писали, что западное вооружение не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите при контрнаступлении. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что вооружения всегда недостаточно.
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