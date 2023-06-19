19 июня 2023

Глава МИД Украины Кулеба признал свой ненасытный аппетит к западному оружию

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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба все еще не удовлетворен поставками оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал Кулеба, его слова приводит РИА Новости.

Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения СВО. Ранее стало известно о том, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об организации производства на территории страны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что ВСУ потерпят поражение в тот момент, как Запад прекратит поставки оружия.

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Оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал Кулеба, его слова приводит РИА Новости. Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения СВО. Ранее стало известно о том, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об организации производства на территории страны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что ВСУ потерпят поражение в тот момент, как Запад прекратит поставки оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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