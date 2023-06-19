Глава МИД Украины Кулеба признал свой ненасытный аппетит к западному оружию

20 июня 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба все еще не удовлетворен поставками оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал Кулеба, его слова приводит РИА Новости. Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения СВО. Ранее стало известно о том, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об организации производства на территории страны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что ВСУ потерпят поражение в тот момент, как Запад прекратит поставки оружия.

Оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал Кулеба, его слова приводит РИА Новости. Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения СВО. Ранее стало известно о том, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об организации производства на территории страны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что ВСУ потерпят поражение в тот момент, как Запад прекратит поставки оружия.