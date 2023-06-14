WP: украинские военные в контрнаступлении критикуют западную технику

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Пять бронемашин у ВСУ были уничтожены в течение первого часа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите. Об этом сообщило издание The Washington Post. Пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа

«Бронемашины, иногда называемые „легкими танками“, были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не вперед», — говорится в материале. Отмечается, что пять бронемашин украинского подразделения были поражены в течение первого часа.

Западной техники не хватает ВСУ. «Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать», — сообщил украинский военный с позывным Дровосек. Он отметил, что украинские военные ждали поддержку, однако она им не поступила.

ВСУ потеряли большое количество американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Западные страны отправили много техники ВСУ. Однако украинские бойцы не могут с ней справиться, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что Запад поставляет советскую технику. Об этом сообщил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны на Украине советская.

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Западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите. Об этом сообщило издание The Washington Post. Пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа «Бронемашины, иногда называемые „легкими танками“, были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не вперед», — говорится в материале. Отмечается, что пять бронемашин украинского подразделения были поражены в течение первого часа. Западной техники не хватает ВСУ. «Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать», — сообщил украинский военный с позывным Дровосек. Он отметил, что украинские военные ждали поддержку, однако она им не поступила. ВСУ потеряли большое количество американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Западные страны отправили много техники ВСУ. Однако украинские бойцы не могут с ней справиться, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что Запад поставляет советскую технику. Об этом сообщил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны на Украине советская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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