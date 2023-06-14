Западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите. Об этом сообщило издание The Washington Post. Пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа
«Бронемашины, иногда называемые „легкими танками“, были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не вперед», — говорится
Западной техники не хватает ВСУ. «Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать», — сообщил украинский военный с позывным Дровосек. Он отметил, что украинские военные ждали поддержку, однако она им не поступила.
ВСУ потеряли большое количество американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Западные страны отправили много техники ВСУ. Однако украинские бойцы не могут с ней справиться, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что Запад поставляет советскую технику. Об этом сообщил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны на Украине советская.
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