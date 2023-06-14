WP: украинские военные в контрнаступлении критикуют западную технику

14 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Пять бронемашин у ВСУ были уничтожены в течение первого часа Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите. Об этом сообщило издание The Washington Post. Пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа «Бронемашины, иногда называемые „легкими танками“, были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не вперед», — говорится в материале . Отмечается, что пять бронемашин украинского подразделения были поражены в течение первого часа. Западной техники не хватает ВСУ. «Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать», — сообщил украинский военный с позывным Дровосек. Он отметил, что украинские военные ждали поддержку, однако она им не поступила. ВСУ потеряли большое количество американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Западные страны отправили много техники ВСУ. Однако украинские бойцы не могут с ней справиться, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что Запад поставляет советскую технику. Об этом сообщил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны на Украине советская.

Западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите. Об этом сообщило издание The Washington Post. Пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа «Бронемашины, иногда называемые „легкими танками“, были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не вперед», — говорится в материале. Отмечается, что пять бронемашин украинского подразделения были поражены в течение первого часа. Западной техники не хватает ВСУ. «Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать», — сообщил украинский военный с позывным Дровосек. Он отметил, что украинские военные ждали поддержку, однако она им не поступила. ВСУ потеряли большое количество американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Западные страны отправили много техники ВСУ. Однако украинские бойцы не могут с ней справиться, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что Запад поставляет советскую технику. Об этом сообщил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны на Украине советская.