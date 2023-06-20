Мэру Нижневартовска запретят летать бизнес-классом. Инсайд

21 июня 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Депутаты Нижневартовска планируют запретить мэру Кощенко перелеты в бизнес-классе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главе Нижневартовска (ХМАО) Дмитрию Кощенко запретят летать бизнес-классом. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте. «Раньше устав города позволял компенсировать затраты на комфортный перелет за счет муниципального бюджета, если рейс длился более двух часов. Однако на ближайшем заседании гордумы депутаты готовятся принять постановление, после которого все авиарейсы Кощенко будет совершать исключительно в экономе — по примеру губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — прокомментировал инсайдер. В распоряжении редакции имеется пояснительная записка к проекту постановления городской думы, которое изменит правила компенсации для мэра и единственного в городе депутата на постоянной основе. В случае Нижневартовска это вице-спикер гордумы. Окончательное решение депутаты примут на заседании думы 30 июня, предварительно обсудив его на профильных комитетах. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Нижневартовска отказала спикеру думы в полетах бизнес-классом. Проект решения не прошел экспертизу.

Главе Нижневартовска (ХМАО) Дмитрию Кощенко запретят летать бизнес-классом. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте. «Раньше устав города позволял компенсировать затраты на комфортный перелет за счет муниципального бюджета, если рейс длился более двух часов. Однако на ближайшем заседании гордумы депутаты готовятся принять постановление, после которого все авиарейсы Кощенко будет совершать исключительно в экономе — по примеру губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — прокомментировал инсайдер. В распоряжении редакции имеется пояснительная записка к проекту постановления городской думы, которое изменит правила компенсации для мэра и единственного в городе депутата на постоянной основе. В случае Нижневартовска это вице-спикер гордумы. Окончательное решение депутаты примут на заседании думы 30 июня, предварительно обсудив его на профильных комитетах. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Нижневартовска отказала спикеру думы в полетах бизнес-классом. Проект решения не прошел экспертизу.