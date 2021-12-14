В ХМАО прокуратура отказывает спикеру думы в компенсациях

Надзорники потребовали сократить расходы думы на компенсации командировок спикеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска требует от думы урезать льготы для спикера. В проекте решения гордумы, где предлагалось компенсировать расходы за перелет в бизнес-классе, проживание в двухкомнатном гостиничном номере и потерю основного заработка в период командировок, сотрудники ведомства усмотрели нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в городской прокуратуре.

«В ходе экспертизы проекта решения думы „О внесении изменений в решение думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №85“ установлено его несоответствие требованиям федерального и регионального законодательства. В ходе экспертизы выявлены коррупциогенные факторы», — рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что по проекту решения также предлагалось компенсировать проезд в вагоне купе скорого фирменного поезда, следование в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров при следовании водным транспортом, а также возмещать поездки в период отпуска и суточные расходы в случае командировки в размере 500 рублей. Надзорное ведомство посчитало, что траты на компенсации слишком завышены и определение перечня и размеров компенсационных выплат за депутатскую деятельность — право, а не обязанность муниципалитета. «Городской думе следует ориентироваться на экономическую ситуацию и возможности местного бюджета», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура потребовала от думы города снизить расходы по компенсационным выплатам и сняла проект решения с депутатского обсуждения, направив на доработку. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в думе Нижневартовска, там не ответили на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует от мэра из ХМАО сократить расходы на пиар. В нынешнем проекте расходы на СМИ администрации Сургутского района составляют около 100 миллионов рублей.