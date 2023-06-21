Челябинский губернатор Текслер поздравил нового ректора магнитогорского вуза

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил нового ректора Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова Дмитрия Терентьева с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Поздравляю вас с победой на выборах на должность ректора Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова! Уверен, что вы сможете проявить свои лучшие качества на столь ответственном посту», — отметил губернатор.
Текслер добавил, что решения нового ректора повлияют на развитие образования и науки во всем регионе. Кроме того, губернатор добавил, что в области запланирована реализация масштабных образовательных проектов: «Магнитная долина» и межуниверситетский кампус мирового уровня.
«Много стоит задач в части развития науки, инновационных технологий, обеспечения технологического суверенитета страны. Будем работать сообща», — подытожил Текслер.
Терентьев был избран новым ректором МГТУ 21 июня, на этот пост претендовали три человека. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.