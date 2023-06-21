Челябинский губернатор Текслер поздравил нового ректора магнитогорского вуза

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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил нового ректора МГТУ с победой Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил нового ректора Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова Дмитрия Терентьева с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«Поздравляю вас с победой на выборах на должность ректора Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова! Уверен, что вы сможете проявить свои лучшие качества на столь ответственном посту», — отметил губернатор.

Текслер добавил, что решения нового ректора повлияют на развитие образования и науки во всем регионе. Кроме того, губернатор добавил, что в области запланирована реализация масштабных образовательных проектов: «Магнитная долина» и межуниверситетский кампус мирового уровня.

«Много стоит задач в части развития науки, инновационных технологий, обеспечения технологического суверенитета страны. Будем работать сообща», — подытожил Текслер.

Терентьев был избран новым ректором МГТУ 21 июня, на этот пост претендовали три человека. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил нового ректора Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова Дмитрия Терентьева с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. «Поздравляю вас с победой на выборах на должность ректора Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова! Уверен, что вы сможете проявить свои лучшие качества на столь ответственном посту», — отметил губернатор. Текслер добавил, что решения нового ректора повлияют на развитие образования и науки во всем регионе. Кроме того, губернатор добавил, что в области запланирована реализация масштабных образовательных проектов: «Магнитная долина» и межуниверситетский кампус мирового уровня. «Много стоит задач в части развития науки, инновационных технологий, обеспечения технологического суверенитета страны. Будем работать сообща», — подытожил Текслер. Терентьев был избран новым ректором МГТУ 21 июня, на этот пост претендовали три человека. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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