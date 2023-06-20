20 июня 2023

В Магнитогорском университете выбрали нового ректора

Дмитрий Терентьев возглавил Магнитогорский государственный технический университет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполняющий обязанности ректора Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Дмитрий Терентьев. Магнитогорск, терентьев дмитрий, магнитогорский государственный технический университет, ректор, ио, мгту имени г и носова
До избрания ректором Дмитрий Терентьев исполнял обязанности руководителя вуза Фото:

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (МГТУ, Челябинская область) 21 июня выбрали нового ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, вуз возглавил Дмитрий Терентьев.

«Дмитрий Терентьев одержал победу на выборах ректора университета. Это признание таланта грамотного руководителя, организатора, человека, способного поднять образование и науку на новый уровень», — ответили в МГТУ.

В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования. Коллектив пожелал ректору успехов в реализации потенциала.

На заседании ученого совета его участники делали выбор из трех кандидатур. Кроме кандидатуры исполняющего обязанности ректора Терентьева, рассматривали выдвижение директора института горного дела и транспорта Ивана Пыталева и директора института металлургии, машиностроения и металлообработки Александра Савинова.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (МГТУ, Челябинская область) 21 июня выбрали нового ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, вуз возглавил Дмитрий Терентьев. «Дмитрий Терентьев одержал победу на выборах ректора университета. Это признание таланта грамотного руководителя, организатора, человека, способного поднять образование и науку на новый уровень», — ответили в МГТУ. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования. Коллектив пожелал ректору успехов в реализации потенциала. На заседании ученого совета его участники делали выбор из трех кандидатур. Кроме кандидатуры исполняющего обязанности ректора Терентьева, рассматривали выдвижение директора института горного дела и транспорта Ивана Пыталева и директора института металлургии, машиностроения и металлообработки Александра Савинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...