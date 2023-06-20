В Магнитогорском университете выбрали нового ректора

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (МГТУ, Челябинская область) 21 июня выбрали нового ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, вуз возглавил Дмитрий Терентьев.
«Дмитрий Терентьев одержал победу на выборах ректора университета. Это признание таланта грамотного руководителя, организатора, человека, способного поднять образование и науку на новый уровень», — ответили в МГТУ.
В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования. Коллектив пожелал ректору успехов в реализации потенциала.
На заседании ученого совета его участники делали выбор из трех кандидатур. Кроме кандидатуры исполняющего обязанности ректора Терентьева, рассматривали выдвижение директора института горного дела и транспорта Ивана Пыталева и директора института металлургии, машиностроения и металлообработки Александра Савинова.
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