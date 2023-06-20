В Магнитогорском университете выбрали нового ректора

Дмитрий Терентьев возглавил Магнитогорский государственный технический университет

21 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

До избрания ректором Дмитрий Терентьев исполнял обязанности руководителя вуза Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (МГТУ, Челябинская область) 21 июня выбрали нового ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, вуз возглавил Дмитрий Терентьев. «Дмитрий Терентьев одержал победу на выборах ректора университета. Это признание таланта грамотного руководителя, организатора, человека, способного поднять образование и науку на новый уровень», — ответили в МГТУ. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования. Коллектив пожелал ректору успехов в реализации потенциала. На заседании ученого совета его участники делали выбор из трех кандидатур. Кроме кандидатуры исполняющего обязанности ректора Терентьева, рассматривали выдвижение директора института горного дела и транспорта Ивана Пыталева и директора института металлургии, машиностроения и металлообработки Александра Савинова.

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (МГТУ, Челябинская область) 21 июня выбрали нового ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, вуз возглавил Дмитрий Терентьев. «Дмитрий Терентьев одержал победу на выборах ректора университета. Это признание таланта грамотного руководителя, организатора, человека, способного поднять образование и науку на новый уровень», — ответили в МГТУ. В вузе рассчитывают, что Терентьев реализует инновационные идеи российского образования. Коллектив пожелал ректору успехов в реализации потенциала. На заседании ученого совета его участники делали выбор из трех кандидатур. Кроме кандидатуры исполняющего обязанности ректора Терентьева, рассматривали выдвижение директора института горного дела и транспорта Ивана Пыталева и директора института металлургии, машиностроения и металлообработки Александра Савинова.