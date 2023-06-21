Челябинским туристам предложили бюджетный отдых за рубежом

22 июня 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Наиболее доступными стали туры в Египет Фото: Нина Калинина © URA.RU В туркомпаниях Челябинска назвали варианты для бюджетного отдыха текущим летом. Как следует из оценок участников рынка, российский юг туристам обойдется дороже вариантов за рубежом. «Сочи дороже, чем за рубежом. Самые бюджетные варианты заграницей можно найти в Египте», — уточнила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Собеседница URA.RU отметила, что при сравнении курорты Египта оказались на 15 — 20% доступней турецких. Туристов ждет прямой перелет из Челябинска в Шарм-эль-Шейх и из Екатеринбурга в Шарм и Хургаду. Турцию эксперт поставила на второе место. В трехзвездочном отеле с системой питания «все включено» можно подобрать тур на двоих на неделю за 100 тысяч рублей, при этом за пятизвездочную гостиницу на тех же условиях надо отдать минимум 200 тысяч. В сезоне 2023 года челябинцам также предложили экскурсионные туры в Санкт-Петербург, за путевку с проживанием, перелетом и трансфером в который потребуется заплатить за одного 25 — 30 тысяч рублей. Отдых в Сочи будет не из дешевых. При минимальной стоимости тура 40 тысяч рублей на человека (с завтраками) значительные расходы потребуются на питание. За обедами по цене 300 рублей выстраиваются многочасовые очереди. Вариантом сэкономить на отдыхе заместитель директора турбюро «Спутник» Анна Дриботун назвала поездку в страны СНГ: Узбекистан, Армению или Азербайджан. В Ереван самолеты отправляются дважды в неделю. Пакетных туров туда нет: специалисты подберут опции поездки по отдельности, включая экскурсионную программу. Вместе с перелетом цена тура составит от 65 тысяч рублей на человека. Полеты в Грузию пока не популярны. Добраться в страну возможно лишь через Москву. Полетов мало, и они дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В туркомпаниях Челябинска назвали варианты для бюджетного отдыха текущим летом. Как следует из оценок участников рынка, российский юг туристам обойдется дороже вариантов за рубежом. «Сочи дороже, чем за рубежом. Самые бюджетные варианты заграницей можно найти в Египте», — уточнила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Собеседница URA.RU отметила, что при сравнении курорты Египта оказались на 15 — 20% доступней турецких. Туристов ждет прямой перелет из Челябинска в Шарм-эль-Шейх и из Екатеринбурга в Шарм и Хургаду. Турцию эксперт поставила на второе место. В трехзвездочном отеле с системой питания «все включено» можно подобрать тур на двоих на неделю за 100 тысяч рублей, при этом за пятизвездочную гостиницу на тех же условиях надо отдать минимум 200 тысяч. В сезоне 2023 года челябинцам также предложили экскурсионные туры в Санкт-Петербург, за путевку с проживанием, перелетом и трансфером в который потребуется заплатить за одного 25 — 30 тысяч рублей. Отдых в Сочи будет не из дешевых. При минимальной стоимости тура 40 тысяч рублей на человека (с завтраками) значительные расходы потребуются на питание. За обедами по цене 300 рублей выстраиваются многочасовые очереди. Вариантом сэкономить на отдыхе заместитель директора турбюро «Спутник» Анна Дриботун назвала поездку в страны СНГ: Узбекистан, Армению или Азербайджан. В Ереван самолеты отправляются дважды в неделю. Пакетных туров туда нет: специалисты подберут опции поездки по отдельности, включая экскурсионную программу. Вместе с перелетом цена тура составит от 65 тысяч рублей на человека. Полеты в Грузию пока не популярны. Добраться в страну возможно лишь через Москву. Полетов мало, и они дороги.