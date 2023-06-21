21 июня 2023

Жара в Челябинск вернется в конце июня. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, пляж, песок, ноги
В конце июня воздух и вода вновь прогреются до комфортных температур Фото:

В Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».

«К 29 июня воздух в Челябинске прогреется до 25 градусов. Несмотря на продолжительные и обильные дожди с грозами, жаркая погода сохранится и в начале июля», — уточнили метеорологи.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, фронт обильных осадков останется в регионе до начала июля. При этом уже с 27 июня столбик термометра начнет постепенно расти и с 22 градусов тепла поднимется до 27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал челябинцев о сезоне апрельских значений погоды. Температура воздуха с 21 по 23 июня прогнозируется на 6-10 градусов ниже нормы в ряде регионов страны. Это связано с сильно выраженным потоком холодных воздушных масс.

Жара вернется в Челябинск в конце июня
Жара вернется в Челябинск в конце июня

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В Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «К 29 июня воздух в Челябинске прогреется до 25 градусов. Несмотря на продолжительные и обильные дожди с грозами, жаркая погода сохранится и в начале июля», — уточнили метеорологи. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, фронт обильных осадков останется в регионе до начала июля. При этом уже с 27 июня столбик термометра начнет постепенно расти и с 22 градусов тепла поднимется до 27 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал челябинцев о сезоне апрельских значений погоды. Температура воздуха с 21 по 23 июня прогнозируется на 6-10 градусов ниже нормы в ряде регионов страны. Это связано с сильно выраженным потоком холодных воздушных масс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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