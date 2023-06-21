Жара в Челябинск вернется в конце июня. Скрин

22 июня 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

В конце июня воздух и вода вновь прогреются до комфортных температур Фото: Нина Калинина © URA.RU В Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «К 29 июня воздух в Челябинске прогреется до 25 градусов. Несмотря на продолжительные и обильные дожди с грозами, жаркая погода сохранится и в начале июля», — уточнили метеорологи. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, фронт обильных осадков останется в регионе до начала июля. При этом уже с 27 июня столбик термометра начнет постепенно расти и с 22 градусов тепла поднимется до 27 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал челябинцев о сезоне апрельских значений погоды. Температура воздуха с 21 по 23 июня прогнозируется на 6-10 градусов ниже нормы в ряде регионов страны. Это связано с сильно выраженным потоком холодных воздушных масс. Жара вернется в Челябинск в конце июня Скрин сайта «Гисметео»

В Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео». «К 29 июня воздух в Челябинске прогреется до 25 градусов. Несмотря на продолжительные и обильные дожди с грозами, жаркая погода сохранится и в начале июля», — уточнили метеорологи. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, фронт обильных осадков останется в регионе до начала июля. При этом уже с 27 июня столбик термометра начнет постепенно расти и с 22 градусов тепла поднимется до 27 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал челябинцев о сезоне апрельских значений погоды. Температура воздуха с 21 по 23 июня прогнозируется на 6-10 градусов ниже нормы в ряде регионов страны. Это связано с сильно выраженным потоком холодных воздушных масс.