В Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. Соответствующий прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».
«К 29 июня воздух в Челябинске прогреется до 25 градусов. Несмотря на продолжительные и обильные дожди с грозами, жаркая погода сохранится и в начале июля», — уточнили метеорологи.
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, фронт обильных осадков останется в регионе до начала июля. При этом уже с 27 июня столбик термометра начнет постепенно расти и с 22 градусов тепла поднимется до 27 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал челябинцев о сезоне апрельских значений погоды. Температура воздуха с 21 по 23 июня прогнозируется на 6-10 градусов ниже нормы в ряде регионов страны. Это связано с сильно выраженным потоком холодных воздушных масс.
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