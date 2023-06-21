В США раскрыли цель спуска батискафа ко дну океана

С помощью пропавшего батискафа «Титан» нужно было собрать образцы ДНК в районе крушения «Титаника». Об этом сообщила компания OceanGate Expeditions, которая планировала сбор этой информации.
«Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами на обломках. Также животных, которые живут в донной грязи поблизости», —
Батискаф, в котором находятся пять человек, плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Он пропал 19 июня. Позже специалисты береговой охраны США зафиксировали странный шум в районе поисков пропавшего батискафа в Атлантическом океане. Однако самого подводного аппарата не нашли, передает телеканал 360. Кроме того, в береговой охране США сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, пишет «Царьград».
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