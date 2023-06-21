21 июня 2023

В США раскрыли цель спуска батискафа ко дну океана

WSJ: с помощью батискафа собирались найти образцы ДНК вблизи «Титаника»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
Компания OceanGate Expeditions планировала сбор этой информации Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

С помощью пропавшего батискафа «Титан» нужно было собрать образцы ДНК в районе крушения «Титаника». Об этом сообщила компания OceanGate Expeditions, которая планировала сбор этой информации.

«Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами на обломках. Также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — передает сообщение компании газета Wall Street Journal.

Батискаф, в котором находятся пять человек, плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Он пропал 19 июня. Позже специалисты береговой охраны США зафиксировали странный шум в районе поисков пропавшего батискафа в Атлантическом океане. Однако самого подводного аппарата не нашли, передает телеканал 360. Кроме того, в береговой охране США сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, пишет «Царьград».

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С помощью пропавшего батискафа «Титан» нужно было собрать образцы ДНК в районе крушения «Титаника». Об этом сообщила компания OceanGate Expeditions, которая планировала сбор этой информации. «Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами на обломках. Также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — передает сообщение компании газета Wall Street Journal. Батискаф, в котором находятся пять человек, плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Он пропал 19 июня. Позже специалисты береговой охраны США зафиксировали странный шум в районе поисков пропавшего батискафа в Атлантическом океане. Однако самого подводного аппарата не нашли, передает телеканал 360. Кроме того, в береговой охране США сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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