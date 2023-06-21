Гидронавт назвал варианты спасения батискафа, затонувшего вблизи «Титаника»

Гидронавт Черняев: для спасения «Титана» необходимо найти аппарат и определить причину инцидента

22 июня 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Черняев заявил, что сам аппарат цел Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Для спасения батискафа «Титан», затонувшего вблизи «Титаника», нужно найти аппарат и определить причину потопления, предложил гидронавт, командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев. По его словам, сдвинуть объект можно с помощью мощных манипуляторов в том случае, если его придавил лист. В ситуации, когда что-то намотано на винт, при помощи резака можно моментально отрезать этот предмет. «Если что-то намотано на винт, при помощи резака можно моментально отрезать, и они всплывут. Если аппарат придавил лист, мы тоже можем пытаться его поднять, существуют мощные манипуляторы. Если взяться двумя манипуляторами, то можно сдвинуть вес в полтонны», — передает слова Черняева ТАСС. Также он отметил, что по данным с места спасательной операции, сам аппарат цел, не раздавлен и еще возможно спасти людей. Ранее тележурналист Майк Гильен предположил, что на батискафе «Титан» произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью. При этом преподаватель океанографии Университета в Рио-де-Жанейро Дэвид Зее сравнил операцию по спасению экипажа с запуском космического корабля на Луну. По его мнению, эти задачи одинаково сложны, передает телеканал 360.

Для спасения батискафа «Титан», затонувшего вблизи «Титаника», нужно найти аппарат и определить причину потопления, предложил гидронавт, командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев. По его словам, сдвинуть объект можно с помощью мощных манипуляторов в том случае, если его придавил лист. В ситуации, когда что-то намотано на винт, при помощи резака можно моментально отрезать этот предмет. «Если что-то намотано на винт, при помощи резака можно моментально отрезать, и они всплывут. Если аппарат придавил лист, мы тоже можем пытаться его поднять, существуют мощные манипуляторы. Если взяться двумя манипуляторами, то можно сдвинуть вес в полтонны», — передает слова Черняева ТАСС. Также он отметил, что по данным с места спасательной операции, сам аппарат цел, не раздавлен и еще возможно спасти людей. Ранее тележурналист Майк Гильен предположил, что на батискафе «Титан» произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью. При этом преподаватель океанографии Университета в Рио-де-Жанейро Дэвид Зее сравнил операцию по спасению экипажа с запуском космического корабля на Луну. По его мнению, эти задачи одинаково сложны, передает телеканал 360.