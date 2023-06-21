Спасшийся при погружении к «Титанику» журналист забил тревогу из-за людей в затонувшем батискафе

22 июня 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Батискаф мог погрузиться быстрее, чем предполагалось, и зацепился за обломки, считает Гильен. Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На батискафе «Титан», который отправлялся с туристами к затонувшему лайнеру «Титаник», возможно, произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью. Тележурналист и бывший научный редактор телеканала ABC Майк Гильен, имеющий опасный опыт погружения к затонувшему «Титанику», задался вопросом, действительно ли зафиксированные сигналы исходили именно от «Титана». «Поводом для моего беспокойства служат две причины: они потеряли связь через 1 час 45 минут после погружения. Это значит, что они даже не достигли дна. Погружение длится от двух до трех часов. Когда погружались мы, у нас это заняло 2,5 часа. Вторая причина — они не всплыли на поверхность», — передают слова Гильена «Известия». Он предположил, что батискаф мог погрузиться быстрее, чем предполагалось, и зацепился за обломки. По мнению журналиста, в этом случае ситуация может оказаться непредсказуемой. Батискаф «Титан» пропал 19 июня, когда плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Океанолог Анатолий Сагалевич предположил, что ЧП на «Титане» произошло из-за его конструкции. Британский эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин заявили, что экипажу батискафа «Титан», чтобы выжить, необходимо прекратить разговоры. По его мнению, таким образом возможно сэкономить кислород. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На батискафе «Титан», который отправлялся с туристами к затонувшему лайнеру «Титаник», возможно, произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью. Тележурналист и бывший научный редактор телеканала ABC Майк Гильен, имеющий опасный опыт погружения к затонувшему «Титанику», задался вопросом, действительно ли зафиксированные сигналы исходили именно от «Титана». «Поводом для моего беспокойства служат две причины: они потеряли связь через 1 час 45 минут после погружения. Это значит, что они даже не достигли дна. Погружение длится от двух до трех часов. Когда погружались мы, у нас это заняло 2,5 часа. Вторая причина — они не всплыли на поверхность», — передают слова Гильена «Известия». Он предположил, что батискаф мог погрузиться быстрее, чем предполагалось, и зацепился за обломки. По мнению журналиста, в этом случае ситуация может оказаться непредсказуемой. Батискаф «Титан» пропал 19 июня, когда плыл к месту, где в 1912 году затонул британский пассажирский пароход «Титаник». Океанолог Анатолий Сагалевич предположил, что ЧП на «Титане» произошло из-за его конструкции. Британский эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин заявили, что экипажу батискафа «Титан», чтобы выжить, необходимо прекратить разговоры. По его мнению, таким образом возможно сэкономить кислород.