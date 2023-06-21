В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

22 июня 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на улице Сосновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «На улице Сосновой произошло ДТП с трупом. Подробности случившегося сейчас выясняются сотрудниками следственного отдела», — сообщили в Госавтоинспекции. Как сообщил источник из правоохранительных структур города, водитель автомобиля «LADA» двигался со стороны улицы Щепеткина. При маневрировании задел другой автомобиль. Из-за этого «LADA» выехала на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус. В результате аварии водитель, находившийся в салоне отечественной легковушки, погиб. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Авария произошла в Нижневартовске на пересечении улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов.

В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «На улице Сосновой произошло ДТП с трупом. Подробности случившегося сейчас выясняются сотрудниками следственного отдела», — сообщили в Госавтоинспекции. Как сообщил источник из правоохранительных структур города, водитель автомобиля «LADA» двигался со стороны улицы Щепеткина. При маневрировании задел другой автомобиль. Из-за этого «LADA» выехала на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус. В результате аварии водитель, находившийся в салоне отечественной легковушки, погиб. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Авария произошла в Нижневартовске на пересечении улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов.