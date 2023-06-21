21 июня 2023
20 июня 2023

В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург
ДТП произошло на улице Сосновой Фото:

В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД.

«На улице Сосновой произошло ДТП с трупом. Подробности случившегося сейчас выясняются сотрудниками следственного отдела», — сообщили в Госавтоинспекции.

Как сообщил источник из правоохранительных структур города, водитель автомобиля «LADA» двигался со стороны улицы Щепеткина. При маневрировании задел другой автомобиль. Из-за этого «LADA» выехала на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус. В результате аварии водитель, находившийся в салоне отечественной легковушки, погиб.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Авария произошла в Нижневартовске на пересечении улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов.

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В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом URA.RU сообщили в городском ГИБДД. «На улице Сосновой произошло ДТП с трупом. Подробности случившегося сейчас выясняются сотрудниками следственного отдела», — сообщили в Госавтоинспекции. Как сообщил источник из правоохранительных структур города, водитель автомобиля «LADA» двигался со стороны улицы Щепеткина. При маневрировании задел другой автомобиль. Из-за этого «LADA» выехала на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус. В результате аварии водитель, находившийся в салоне отечественной легковушки, погиб. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Авария произошла в Нижневартовске на пересечении улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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