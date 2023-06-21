21 июня 2023

В Пермском крае назначен председатель совета ректоров

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Ректор ПГГПУ Константин Егоров избран председателем совета ректором Пермского края Фото:

Председателем совета ректоров Пермского края избран Константин Егоров. Он является ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).

«Новым председателем совета ректоров избран Константин Егоров, который с февраля 2023 года был исполняющим обязанности председателя, а до этого был заместителем председателя», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. По словам Егорова, он будет стремиться сохранить высокий темп работы совета поддерживать реализацию перспективных советов.

Константин Егоров трудится в ПГГПУ с 1999 года. Тогда он пришел в университет на должность старшего преподавателя кафедры истории. Позже был деканом исторического факультета, проректором по учебной работе, а с 2019 года работает в должности ректора.

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Председателем совета ректоров Пермского края избран Константин Егоров. Он является ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). «Новым председателем совета ректоров избран Константин Егоров, который с февраля 2023 года был исполняющим обязанности председателя, а до этого был заместителем председателя», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. По словам Егорова, он будет стремиться сохранить высокий темп работы совета поддерживать реализацию перспективных советов. Константин Егоров трудится в ПГГПУ с 1999 года. Тогда он пришел в университет на должность старшего преподавателя кафедры истории. Позже был деканом исторического факультета, проректором по учебной работе, а с 2019 года работает в должности ректора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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