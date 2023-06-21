День молодежи отметят в Челябинске рисованием граффити и танцами

Новое пространство для свободного нанесения граффити будет уже третьим в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Празднование Дня молодежи в Челябинске начнется 24 июня и продлится до 1 июля. О программе праздника URA.RU рассказали в управлении по делам молодежи городской мэрии.

«В Челябинске День молодежи начнется 24 июня с открытия нового пространства для граффитистов. Завершится праздник 1 июля масштабным праздником в Арт-сквере на набережной реки Миасс», — сообщили в управлении по делам молодежи.

Праздник начнется 24 июня в 12 часов по адресу: Комсомольский проспект, 10, состоится открытие пространства для свободного нанесения граффити. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс. Организаторы — ассоциация художников «Граффити Россия» и Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области.

Праздник для жителей микрорайона Чурилово начнется также 24 июня, нов 17 часов. Его организует муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив. Концертная программа пройдет на площадке спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт» по улице Зальцмана, 14А.

На площади перед Театральным корпусом Дворца пионеров и школьников 28 июня в 10 часов начнется танцевальный конкурс «Стартинейджер». В нем примут участие молодежные трудовые отряды города Челябинска.

В Арт-сквере на набережной реки Миасс 1 июля с 10 часов и в течение всего дня будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки. С 13 часов до 21 часа здесь пройдет Кубок по уличным танцам и скретчингу. В 16 часов начнется Летний кубок КВН Челябинска. В Летнем кубке примет участие команда Высшей лиги КВН «Ровеньки» из Орла. В 18 часов стартует соревнование по гребле на сапбордах и каяках. А с 18-30 и до позднего вечера на сцене будут выступать кавер-группы Челябинска.