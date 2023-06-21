Мэрия Нижневартовска подставила думу из-за приватизации кинотеатра «Мир», считает инсайдер Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Нижневартовска переложила на депутатов ответственность за скандальную приватизацию кинотеатра «Мир», построенного по наказу Горбачева в 1986 году. Источник в политическом истеблишменте города сообщил, что именно городской думе предстоит решить, перейдет ли кинотеатр в частные руки, хотя инициатива изначально выдвигалась администрацией и была всецело поддержана мэром Дмитрием Кощенко, а сам кинотеатр, который пытались представить убыточным, приносил прибыль после пандемии.

«Часть депутатов уже высказались резко против приватизации и заявили, что объект, который им пытались представить как убыточный, на самом деле приносил прибыль даже после пандемии. Всю ответственность хотят свалить на думу, хотя инициатива отдать здание на приватизацию исходила от одного из заместителей Кощенко и была им одобрена. Интерес к приватизации проявил также один из бывших нефтяных олигархов, который, предположительно, хочет переоборудовать здание кинотеатра в свой очередной медцентр. По слухам, он получит здание всего за 3,7 миллиона рублей — такова приблизительная оценочная стоимость акций, — а земля как неотчуждаемая от постройки и достанется ему бесплатно согласно ФЗ», — сообщил инсайдер.

Информация о прибыльности кинотеатра подтверждается пояснительной запиской, имеющейся в распоряжении редакции. Директор кинотеатра Александр Шуранский сообщил подтвердил, что убыточным кинотеатр был только по итогам 2020 года. «Нам было отказано практически во всех мерах поддержки МСП, поскольку кинотеатр — муниципальная собственность. Но мы смогли воспользоваться льготным кредитованием как субъекты пострадавшей отрасли, а в 2021 и 2022 году ситуация наладилась, и мы даже показали небольшую прибыль», — уточнил Шуранский.

Пресс-служба мэрии Нижневартовска на запрос URA.RU ответила, что решение приватизировать «Мир» должно быть принято депутатами. Ответ на запрос о стоимости акций и предполагаемом покупателе ожидается. «Администрация планирует на июньское заседание думы вынести вопрос о включении в программу приватизации муниципального имущества контрольного пакета акций (100% уставного капитала) АО „Кинотеатр Мир“. В случае принятия думой решения о приватизации пройдет независимая оценка рыночной стоимости акций, после этого будут разработаны порядок и условия приватизации. Продажа акций пройдет в форме электронного аукциона», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о планах мэрии продать кинотеатр, который открывал Горбачев. Предварительная стоимость оценки — 34,7 миллионов рублей.