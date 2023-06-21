21 июня 2023

Власти объяснили, как жителям Ноябрьска попасть на День молодежи

Жителям Ноябрьска необходимо получить билет, чтобы попасть на фестиваль Дня молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся
Празднование Дня молодежи состоится 24 июня Фото:

Жителям Ноябрьска (ЯНАО) необходимо пройти регистрацию на сайте, чтобы получить QR-код. Получив электронный билет, горожане смогут зайти на площадку проведения фестиваля на праздновании Дня молодежи, сообщили URA.RU в окружном департаменте молодежной политики.

«Билет — это пропуск на мероприятия фестиваля. Чтобы зайти на площадку проведения участникам нужно будет показать QR-код. Билет бесплатный, регистрация не займет больше двух минут», — уточнили в департаменте.

Ранее жители города в соцсетях начали задавать вопросы, зачем проходить регистрацию и для чего получать билет. «Для чего это делается? Какова цель этого безумия?», — поинтересовалась Аллас Сливочная в группе «Злой Ноябрянин». «Что происходит вообще!» — написал Данил Захаров. «У меня один вопрос для чего нужна регистрация? Если билет бесплатный», — добавила Алена Снег.

В управлении молодежной политики и туризма администрации Ноябрьска также уточнили, что это всероссийский фестиваль от Росмолодежь, он проходит одновременно в 15 регионах страны и во всех городах есть единая пропускная система. Площадки мероприятия будут находиться в периметре безопасности, вход в периметр, а также на отдельные блоки программы возможен только по предоставлению билета. «Возраст участников 0+, если планируете прийти всей семьей советуем получить билет на каждого. Также, на входе зарегистрироваться помогут модераторы фестиваля», — добавили там.

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Жителям Ноябрьска (ЯНАО) необходимо пройти регистрацию на сайте, чтобы получить QR-код. Получив электронный билет, горожане смогут зайти на площадку проведения фестиваля на праздновании Дня молодежи, сообщили URA.RU в окружном департаменте молодежной политики. «Билет — это пропуск на мероприятия фестиваля. Чтобы зайти на площадку проведения участникам нужно будет показать QR-код. Билет бесплатный, регистрация не займет больше двух минут», — уточнили в департаменте. Ранее жители города в соцсетях начали задавать вопросы, зачем проходить регистрацию и для чего получать билет. «Для чего это делается? Какова цель этого безумия?», — поинтересовалась Аллас Сливочная в группе «Злой Ноябрянин». «Что происходит вообще!» — написал Данил Захаров. «У меня один вопрос для чего нужна регистрация? Если билет бесплатный», — добавила Алена Снег. В управлении молодежной политики и туризма администрации Ноябрьска также уточнили, что это всероссийский фестиваль от Росмолодежь, он проходит одновременно в 15 регионах страны и во всех городах есть единая пропускная система. Площадки мероприятия будут находиться в периметре безопасности, вход в периметр, а также на отдельные блоки программы возможен только по предоставлению билета. «Возраст участников 0+, если планируете прийти всей семьей советуем получить билет на каждого. Также, на входе зарегистрироваться помогут модераторы фестиваля», — добавили там.
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