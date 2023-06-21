21 июня 2023

Силовики наказали свердловского вербовщика из группировки АУЕ*

Свердловский заключенный из группировки АУЕ* получил 7,5 года колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Зэк был пойман после того, как избил осужденного из мести Фото:

Заключенный свердловской колонии, пропагандировавший идеологию группировки АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), проведет в колонии 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимому, с учетом ранее вынесенного ему приговора, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина из мести избил одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией колонии.

По версии силовиков, зэк продвигал идеологию запрещенной организацией и насаждал другим свои взгляды. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что над раскрытием преступлений работали бойцы регионального УФСБ и надзиратели колонии.

*Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Заключенный свердловской колонии, пропагандировавший идеологию группировки АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), проведет в колонии 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому, с учетом ранее вынесенного ему приговора, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина из мести избил одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией колонии. По версии силовиков, зэк продвигал идеологию запрещенной организацией и насаждал другим свои взгляды. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что над раскрытием преступлений работали бойцы регионального УФСБ и надзиратели колонии. *Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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