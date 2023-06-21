Силовики наказали свердловского вербовщика из группировки АУЕ*

Свердловский заключенный из группировки АУЕ* получил 7,5 года колонии

22 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Зэк был пойман после того, как избил осужденного из мести Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенный свердловской колонии, пропагандировавший идеологию группировки АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), проведет в колонии 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому, с учетом ранее вынесенного ему приговора, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина из мести избил одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией колонии. По версии силовиков, зэк продвигал идеологию запрещенной организацией и насаждал другим свои взгляды. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что над раскрытием преступлений работали бойцы регионального УФСБ и надзиратели колонии. *Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.

Заключенный свердловской колонии, пропагандировавший идеологию группировки АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), проведет в колонии 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому, с учетом ранее вынесенного ему приговора, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина из мести избил одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией колонии. По версии силовиков, зэк продвигал идеологию запрещенной организацией и насаждал другим свои взгляды. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что над раскрытием преступлений работали бойцы регионального УФСБ и надзиратели колонии. *Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.