Силовики наказали свердловского вербовщика из группировки АУЕ*

Заключенный свердловской колонии, пропагандировавший идеологию группировки АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), проведет в колонии 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Приговором суда подсудимому, с учетом ранее вынесенного ему приговора, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина из мести избил одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией колонии.
По версии силовиков, зэк продвигал идеологию запрещенной организацией и насаждал другим свои взгляды. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что над раскрытием преступлений работали бойцы регионального УФСБ и надзиратели колонии.
*Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.
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