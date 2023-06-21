21 июня 2023

Названы территории Пермского края, где дети чаще становятся жертвами преступлений

В пяти городских округах Пермского края дети чаще становятся жертвами преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Взрослые все чаще совершают преступления против детей в Прикамье Фото:

Чаще всего преступления в отношении детей совершаются в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах. Эти территории обозначены в докладе детского омбудсмена Светланы Денисовой за 2022 год.

«Больше всего преступлений против детей следователи зафиксировали в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах», — передает портал Properm со ссылкой на ежегодный доклад Денисовой. В Перми самыми неблагополучными районами стали Орджоникидзевский и Свердловский.

Рост преступности против детей за 2022 год составил 39,6% в сравнении с 2021 годом. Всего следователи возбудили 673 уголовных дела. Из доклада следует, что взрослые стали чаще истязать, убивать и причинять тяжкий вред здоровью детей. Отмечается также, что выросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Чаще всего преступления в отношении детей совершаются в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах. Эти территории обозначены в докладе детского омбудсмена Светланы Денисовой за 2022 год. «Больше всего преступлений против детей следователи зафиксировали в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах», — передает портал Properm со ссылкой на ежегодный доклад Денисовой. В Перми самыми неблагополучными районами стали Орджоникидзевский и Свердловский. Рост преступности против детей за 2022 год составил 39,6% в сравнении с 2021 годом. Всего следователи возбудили 673 уголовных дела. Из доклада следует, что взрослые стали чаще истязать, убивать и причинять тяжкий вред здоровью детей. Отмечается также, что выросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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