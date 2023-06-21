Названы территории Пермского края, где дети чаще становятся жертвами преступлений

В пяти городских округах Пермского края дети чаще становятся жертвами преступлений

22 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Взрослые все чаще совершают преступления против детей в Прикамье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чаще всего преступления в отношении детей совершаются в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах. Эти территории обозначены в докладе детского омбудсмена Светланы Денисовой за 2022 год. «Больше всего преступлений против детей следователи зафиксировали в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах», — передает портал Properm со ссылкой на ежегодный доклад Денисовой. В Перми самыми неблагополучными районами стали Орджоникидзевский и Свердловский. Рост преступности против детей за 2022 год составил 39,6% в сравнении с 2021 годом. Всего следователи возбудили 673 уголовных дела. Из доклада следует, что взрослые стали чаще истязать, убивать и причинять тяжкий вред здоровью детей. Отмечается также, что выросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Чаще всего преступления в отношении детей совершаются в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах. Эти территории обозначены в докладе детского омбудсмена Светланы Денисовой за 2022 год. «Больше всего преступлений против детей следователи зафиксировали в Березниках, Нытвенском, Кунгурском, Октябрьском и Чернушинском округах», — передает портал Properm со ссылкой на ежегодный доклад Денисовой. В Перми самыми неблагополучными районами стали Орджоникидзевский и Свердловский. Рост преступности против детей за 2022 год составил 39,6% в сравнении с 2021 годом. Всего следователи возбудили 673 уголовных дела. Из доклада следует, что взрослые стали чаще истязать, убивать и причинять тяжкий вред здоровью детей. Отмечается также, что выросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.