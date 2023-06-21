21 июня 2023

На автодороге от Челябинска до границы с Казахстаном ограничат движение

Упрдор «Южный Урал»: движение на участках автодороги А-310 ограничат из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Движение ограничат на автодороге А-310 из-за ремонта полотна Фото:

В Челябинской области на участке автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 23 июня по 20 августа 2023 года ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал».

«На ряде участков трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан с 23 июня по 20 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением работ по ремонту и устройству слоев износа», — уточнили в ведомстве.

Водителям необходимо учитывать изменения при построении своих маршрутов. Временные ограничения будут действовать на весь период проведения работ. На участках будет организовано:

  • движение по одной полосе проезда на участках 16-20 км, 22-25 км и 27-31 км (сужение дороги);
  • реверсивное движение транзитного транспорта на участках 128-134 км и 143-146 км.

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В Челябинской области на участке автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 23 июня по 20 августа 2023 года ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал». «На ряде участков трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан с 23 июня по 20 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением работ по ремонту и устройству слоев износа», — уточнили в ведомстве. Водителям необходимо учитывать изменения при построении своих маршрутов. Временные ограничения будут действовать на весь период проведения работ. На участках будет организовано:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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