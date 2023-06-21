На автодороге от Челябинска до границы с Казахстаном ограничат движение

Упрдор «Южный Урал»: движение на участках автодороги А-310 ограничат из-за ремонта

Движение ограничат на автодороге А-310 из-за ремонта полотна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на участке автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 23 июня по 20 августа 2023 года ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал».

«На ряде участков трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан с 23 июня по 20 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспортных средств. Это связано с проведением работ по ремонту и устройству слоев износа», — уточнили в ведомстве.

Водителям необходимо учитывать изменения при построении своих маршрутов. Временные ограничения будут действовать на весь период проведения работ. На участках будет организовано: