Путин поздравил жителей Екатеринбурга с открытием стелы в городе

22 июня 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

В честь открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин обратился к местным жителям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев с открытием стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос». Обращение появилось на официальном сайте президента России. «Приветствую вас на торжественном открытии стелы „Город трудовой доблести“. В истории нашей страны, в памяти народа навсегда останется подвиг поколения победителей — тех, кто мужественно сражался на фронте и кто держал бессменную вахту на заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях, приближая долгожданную Победу», — сказано в сообщении. Еще в июне 2020 года Екатеринбург удостоили званием «Город трудовой доблести». По словам Владимира Путина, Урал всегда был крупным промышленным регионом, который также являлся опорным краем державы. «Уверен, что нынешнее торжественное событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести». На открытии присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев с открытием стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос». Обращение появилось на официальном сайте президента России. «Приветствую вас на торжественном открытии стелы „Город трудовой доблести“. В истории нашей страны, в памяти народа навсегда останется подвиг поколения победителей — тех, кто мужественно сражался на фронте и кто держал бессменную вахту на заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях, приближая долгожданную Победу», — сказано в сообщении. Еще в июне 2020 года Екатеринбург удостоили званием «Город трудовой доблести». По словам Владимира Путина, Урал всегда был крупным промышленным регионом, который также являлся опорным краем державы. «Уверен, что нынешнее торжественное событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести». На открытии присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.