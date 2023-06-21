Пожилую жительницу ХМАО зарезал собственный внук

В настоящий момент мужчина находится под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу поселка Игрим 20 июня в ходе ссоры зарезал собственный внук. Информацию об этом опубликовал СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«По версии следствия, 20 июня 2023 года в одном из домов поселка Игрим Березовского района между внуком, 2002 года рождения и его бабушкой, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ранения верхних и нижних конечностей, груди и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления», — сообщают в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемый задержан. По уголовному дело проводятся проверки и выясняются обстоятельства происшествия.