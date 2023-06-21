21 июня 2023

Пожилую жительницу ХМАО зарезал собственный внук

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
В настоящий момент мужчина находится под стражей Фото:

Жительницу поселка Игрим 20 июня в ходе ссоры зарезал собственный внук. Информацию об этом опубликовал СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«По версии следствия, 20 июня 2023 года в одном из домов поселка Игрим Березовского района между внуком, 2002 года рождения и его бабушкой, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ранения верхних и нижних конечностей, груди и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления», — сообщают в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемый задержан. По уголовному дело проводятся проверки и выясняются обстоятельства происшествия.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу поселка Игрим 20 июня в ходе ссоры зарезал собственный внук. Информацию об этом опубликовал СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. От полученных травм женщина скончалась на месте. «По версии следствия, 20 июня 2023 года в одном из домов поселка Игрим Березовского района между внуком, 2002 года рождения и его бабушкой, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ранения верхних и нижних конечностей, груди и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент подозреваемый задержан. По уголовному дело проводятся проверки и выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...