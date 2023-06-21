Жители ЯНАО рассказали, где собрать грибной урожай. Фото

22 июня 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Ямальцы рассказали, в каких городах есть грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители городов ЯНАО поделились, где можно собирать грибной урожай. Некоторые ямальцы в соцсетях рассказали о грибных местах. «Грибы собирал в направлении поселка Правохеттинска, Надым», — написал Александр Семьин в группе «Злой и добрый надымчанин». «Грибы есть на южном направлении», — добавил Иван Иванов. В Надыме грибы также находят возле поселка 107 км. Жители Шурышкарского района рассказывали, что собирали грибы недалеко от села Горки. В Губкинском находят грибы в стороне Барсуковского месторождения. Жители Нового Уренгоя собирали урожай в лесу по направлению северной части города, а также возле 105-й мехколонны. Ранее сообщалось, что на Ямале раньше срока начался сезон грибов. Первым урожаем похвастались жители Губкинского.«Грибы есть на южном направлении». Грибы Группа ВК «Злой Ямал», фото Мария Шкурко Грибы в Ноябрьске Фото ВК «Злой Ямал», фото Эльвира Харисова Грибы в Надыме Группа ВК «Злой Ямал», фото Надым Надым

Жители городов ЯНАО поделились, где можно собирать грибной урожай. Некоторые ямальцы в соцсетях рассказали о грибных местах. «Грибы собирал в направлении поселка Правохеттинска, Надым», — написал Александр Семьин в группе «Злой и добрый надымчанин». «Грибы есть на южном направлении», — добавил Иван Иванов. В Надыме грибы также находят возле поселка 107 км. Жители Шурышкарского района рассказывали, что собирали грибы недалеко от села Горки. В Губкинском находят грибы в стороне Барсуковского месторождения. Жители Нового Уренгоя собирали урожай в лесу по направлению северной части города, а также возле 105-й мехколонны. Ранее сообщалось, что на Ямале раньше срока начался сезон грибов. Первым урожаем похвастались жители Губкинского.«Грибы есть на южном направлении».