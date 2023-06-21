21 июня 2023

Жители ЯНАО рассказали, где собрать грибной урожай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Ямальцы рассказали, в каких городах есть грибы Фото:

Жители городов ЯНАО поделились, где можно собирать грибной урожай. Некоторые ямальцы в соцсетях рассказали о грибных местах.

«Грибы собирал в направлении поселка Правохеттинска, Надым», — написал Александр Семьин в группе «Злой и добрый надымчанин». «Грибы есть на южном направлении», — добавил Иван Иванов. В Надыме грибы также находят возле поселка 107 км.

Жители Шурышкарского района рассказывали, что собирали грибы недалеко от села Горки. В Губкинском находят грибы в стороне Барсуковского месторождения. Жители Нового Уренгоя собирали урожай в лесу по направлению северной части города, а также возле 105-й мехколонны.

Ранее сообщалось, что на Ямале раньше срока начался сезон грибов. Первым урожаем похвастались жители Губкинского.«Грибы есть на южном направлении».

Грибы
Грибы
Грибы в Ноябрьске
Грибы в Ноябрьске
Грибы в Надыме
Грибы в Надыме

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Жители городов ЯНАО поделились, где можно собирать грибной урожай. Некоторые ямальцы в соцсетях рассказали о грибных местах. «Грибы собирал в направлении поселка Правохеттинска, Надым», — написал Александр Семьин в группе «Злой и добрый надымчанин». «Грибы есть на южном направлении», — добавил Иван Иванов. В Надыме грибы также находят возле поселка 107 км. Жители Шурышкарского района рассказывали, что собирали грибы недалеко от села Горки. В Губкинском находят грибы в стороне Барсуковского месторождения. Жители Нового Уренгоя собирали урожай в лесу по направлению северной части города, а также возле 105-й мехколонны. Ранее сообщалось, что на Ямале раньше срока начался сезон грибов. Первым урожаем похвастались жители Губкинского.«Грибы есть на южном направлении».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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