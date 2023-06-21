Челябинца задержали по подозрению в убийстве тещи

22 июня 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

В ближайшее время убийцу арестуют Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Уйского района задержан по подозрению в убийстве матери своей жены. Мужчина ожидает ареста, сообщили 22 июня URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в июне житель деревни Вандышевка поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Затем незаметно вывез тело из дома и зарыл его в малолюдном месте в окрестностях деревни», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. По информации URA.RU, ссора возникла в ходе совместного распития алкоголя. Безработный 23-летний зять хотел максимально замести следы преступления, попытавшись сжечь труп убитой пенсионерки. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Житель Уйского района задержан по подозрению в убийстве матери своей жены. Мужчина ожидает ареста, сообщили 22 июня URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в июне житель деревни Вандышевка поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Затем незаметно вывез тело из дома и зарыл его в малолюдном месте в окрестностях деревни», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. По информации URA.RU, ссора возникла в ходе совместного распития алкоголя. Безработный 23-летний зять хотел максимально замести следы преступления, попытавшись сжечь труп убитой пенсионерки. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.