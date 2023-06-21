21 июня 2023

Челябинца задержали по подозрению в убийстве тещи

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В ближайшее время убийцу арестуют Фото:

Житель Уйского района задержан по подозрению в убийстве матери своей жены. Мужчина ожидает ареста, сообщили 22 июня URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в июне житель деревни Вандышевка поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Затем незаметно вывез тело из дома и зарыл его в малолюдном месте в окрестностях деревни», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По информации URA.RU, ссора возникла в ходе совместного распития алкоголя. Безработный 23-летний зять хотел максимально замести следы преступления, попытавшись сжечь труп убитой пенсионерки.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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Житель Уйского района задержан по подозрению в убийстве матери своей жены. Мужчина ожидает ареста, сообщили 22 июня URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в июне житель деревни Вандышевка поссорился с тещей и задушил ее подушкой. Затем незаметно вывез тело из дома и зарыл его в малолюдном месте в окрестностях деревни», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. По информации URA.RU, ссора возникла в ходе совместного распития алкоголя. Безработный 23-летний зять хотел максимально замести следы преступления, попытавшись сжечь труп убитой пенсионерки. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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